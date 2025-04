Yolanda Paredes sobre Peña: “Se está forrando; tiene un banco operando directamente con dinero público”

“Este muchacho se está forrando de dinero; tiene un banco operando directamente con dinero público. Creo que nunca se dio tan alevosamente en Paraguay que el dinero público sea direccionado directamente al banco del presidente”, refirió hoy la senadora Yolanda Paredes -Cruzada Nacional- sobre el presidente Santiago Peña.

Si bien el mandatario dijo que vendió sus acciones en ueno Holding SAECA, la opositora reiteró que “ser accionista es ser dueño de la empresa”, sin dejar de lado el punto que recién en 2025 habla sobre que se deslindó sus acciones, pero él ya estaba en el poder desde el 2023.

“Este gobierno asumió en 2023. Vino facturando y redirigiendo el dinero de los jubilados; dirigiendo a su banco para provecho suyo y sus allegados. Si era un presidente de la oposición, hace rato ya se le hubiese iniciado juicio político. Dos años después, qué fácil, ¿verdad?“, detalló Paredes en comunicación con ABC Color.

También apuntó hacia el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, a quien calificó como “el primer sinvergüenza de este país” y como el “primer tembiguái de este Gobierno”.

Cruzada Nacional en las municipales

Por otra parte, la legisladora comentó que el Partido Cruzada Nacional decidió no participar aún de los encuentros con otros opositores, por lo menos no hasta que no se defina quién será el candidato propuesto para la intendencia de Asunción.

“Decidimos no participar aún hasta que se defina de cómo se va a buscar la única candidatura, no quisiéramos volver a repetir los errores de la llamada concertación del año 2023 donde era más bien un grupo de rejunte", manifestó.

Sobre la situación en Ciudad del Este, Paredes reveló que el intendente Miguel Prieto “no muestra ninguna apertura con nosotros”. “Él está buscando una alianza con el Partido Liberal; a Cruzada no le da realmente ni la hora. Este muchacho sigue manejándose de una manera bastante prepotente y es una lástima porque el Partido Cruzada Nacional le llevó a ese puesto”, aseguró.

“No somos tan estúpidos de ir a tirarnos a una piscina vacía; ese discurso de que Payo entra a dividir es bastante desagradable e impulsado por el Partido Liberal con una feroz campaña en redes. Payo fue el primero que buscó la unidad con Efraín Alegre, pero no había caso con él", precisó.

