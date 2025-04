Vallejo insiste en que Rolón debe irse y espera que juicio político no sirva para la “vaquita”

“Yo creo que ahora ya estamos en terapia más que intensiva en el tema de la justicia. El fiscal general (Emiliano Rolón Fernández) se tiene que ir”, dijo la diputada opositora Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), ratificando su postura de hace tiempo, que es exigir la renuncia (por decoro) de Rolón, aunque también cree que hay méritos para el juicio político.

Vallejo aclaró que, independientemente al caso “Lalo” Gomes -donde el abogado de la familia, Óscar Tuma anunció la presentación de un pedido de juicio político contra el Fiscal General del Estado, por apoyar el archivamiento de la causa en la que se pedía determinar las circunstancias de la muerte del exdiputado durante un operativo policial/fiscal- Rolón acumula méritos, por su inacción en grandes casos, aunque no haya votos del cartismo.

“En cuanto al juicio político, para mí existen causales ya también, en varias circunstancias, pero, como lo he dicho en su momento, nosotros no vamos a tener los votos, ¿por qué? Porque ya vimos cuál es la posición de la mayoría (cartista) que salva fiscales generales, intendentes y gobernadores corruptos, salen ya en una defensa total de este fiscal General del Estado y decía hace no mucho tiempo, que parece un deja vú de lo que ya vivimos con Sandra Quiñones”, afirmó.

Precisamente, la experiencia con la anterior FGE le hace temer que también se reviva una práctica que era un secreto a voces, de que, presuntamente, los legisladores utilizaban sus votos para “cotizarse”, ya sea para ganar favores o inclusive dinero.

“Tampoco tenemos que entrar en la trampa de que esto se convierta en una ‘vaquita’ (colecta de dinero) para los muchachos, negociando votos aquí y para allá. Acá tiene que irse el fiscal general del Estado porque él debe representar a la sociedad en principio, pero este señor no representa a nadie”, remarcó.

También pidió un poco de coherencia a los cartistas, ya que, tras el asesinato de Gomes, pidieron la cabeza del ministro del Interior, Enrique Riera y especularon también con la del FGE, Rolón; aunque luego, tras una bajada de línea desde el Ejecutivo y una confrontación con el ala cartista del Senado, bajaron los decibeles

“Hay que ver si ellos mismos (colorados) son coherentes con lo que dijeron en ese momento, si son coherentes y firman ellos. Si ellos firman ese juicio político, estamos ante otro panorama. Pero, no caigamos en la trampita de que firmen cuatro o cinco y después otro esté negociando esto por detrás”, afirmó finalmente.