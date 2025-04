Video: reaparece Lugo, vuelven a activar el Frente Guasú y hablan de retornar al poder

En el acto político del Frente Guasú, en Liberación, San Pedro, en el que el expresidente de la República, Fernando Lugo volvió a presentarse en un evento público, también participaron los exsenadores Hugo Richer y Jorge Querey. Este último aseguró que la gente ya no cree en la política, porque no refleja las necesidades de la gente, así como también acusó a Horacio Cartes de ser un delincuente.

“Hablando con un dirigente político importante de los liberales me decía, ‘vamos a centrarnos en echarle a Horacio Cartes’, y yo le decía, ‘hace muchos años que la gente no cree en la política porque no refleja lo que la gente quiere y lo que la gente necesita’, y sí, Horacio Cartes es un delincuente. La estructura que influye en el Partido Colorado y en el Estado Paraguayo es así, pero no nos engañemos. Es una herramienta más como lo fue Stroessner, como lo fue Mario Abdo Benítez, como lo fueron muchos otros que actuaron en nombre de esas 50 o 100 familias multimillonarias que desde la guerra grande siguen siendo los mismos poderosos de este país”, aseveró Querey.

Agregó que la derrota debe ser a un sistema que sostiene los mismos privilegios de siempre, que debe ser transformado mediante una revolución del Estado Paraguayo que debe estar al servicio de la ciudadanía.

“Este estado debe ser transformado radicalmente y muchas veces tenemos mucho cuidado de repetir esa vieja palabra que decíamos, revolución. Muchas veces nos hemos cuidado de decir esa palabra, y la revolución hoy la reivindicamos para transformar el Estado Paraguayo en un Estado que nos dé igualdad, que nos dé justicia, entendiendo de que el progresismo, la izquierda, debe liderar a toda la sociedad. Debemos llegar a cada una de las comisiones vecinales, de los grupos políticos, de las diferentes articulaciones”, sostuvo.



Diálogo con la oposición

Querey insistió en el diálogo con las articulaciones, movimientos y bases, para después hablar con la oposición sobre la unidad para presentar una propuesta que saque a nuestro país de la situación en la que está.

Richert aseguró que el Frente Guasú vino para quedarse, pese a que los grupos políticos y económicos de poder que articularon el golpe parlamentario del 2012 calcularon que Fernando Lugo murió políticamente, así como el Frente Guasú.

“¿Cómo resistió el golpe parlamentario el Frente Guasú y Fernando Lugo? ¿Saben cómo?, con la militancia popular, con la lucha popular en las calles, en la lucha por la tierra, por la reforma agraria, por la justicia social y ahí en el 2013 renació el Frente Guasú y Fernando Lugo. Cada compañero y cada compañera de cada departamento de la República ha pedido la renovación de la esperanza. El Frente Guasú va a caminar más fuerte de lo que caminó hasta ahora”, sostuvo.

Acusó a los dueños de los grandes negocios de ser los adversarios del pueblo paraguayo y recordó que nadie negoció la soberanía energética del Paraguay con el Brasil, la renegociación de Itaipú, como negoció Fernando Lugo y aseguró que en este momento este gobierno está claudicando en la negociación del anexo C.



Richer aseguró que llegarán al gobierno

Richer rememoró que Fernando Lugo decidió iniciar durante su gobierno el acces universal a la salud pública para todos los paraguayos y paraguayas.

“Nosotros vamos a llegar al gobierno y queremos discutir con la oposición que habla de la unidad, no hay problema. Nosotros también queremos discutir, pero queremos discutir el anexo C de Itaipú, queremos discutir la reanudación de la salud pública gratuita y universal para todos los paraguayos y paraguayas y queremos discutir tierras de la reforma agraria para todos los campesinos e indígenas del Paraguay”, aseveró

Agregó que quieren cambiar el Estado Paraguayo que está al servicio de la oligarquía, de los ricos, de la mafia y del crimen organizado.

“Cuando continuemos la obra del gobierno de Fernando Lugo, hay que transformar del estado para que el estado sea un servidor del pueblo paraguayo, de los trabajadores, campesinos, mujeres, indígenas de los jóvenes. Ese es el estado democrático, popular, antiimperialista y socialista hacia donde vamos a transitar con el Frente Guasú”, concluyó.