Cámara de Diputados también declara cinco días de duelo por muerte del Papa Francisco

Por resolución Nº 3012, firmada por Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados se declaran cinco días de duelo por la muerte del Papa Francisco e instan a que el pabellón nacional permanezca a media asta durante ese periodo en todo el recinto parlamentario.

“Considerando que el Papa Francisco tuvo un vínculo muy cercano con la República del Paraguay y ha expresado su afecto en varias ocasiones. Su visita en el 2015 fue un momento histórico para nuestro país, dejando frases inolvidables y elogios a la mujer paraguaya. Su mensaje de esperanza y fe resonó entre los paraguayos fortaleciendo el vinculo con la Iglesia y la comunidad”, reza una parte de la resolución de la Cámara Baja.

Asimismo, durante la sesión ordinaria, varios parlamentarios destacaron la figura del Santo Padre y su visión hacia los más vulnerables, de no servir al dinero, sino al más necesitado. Incluso, algunos diputados opositores instaron a los oficialistas a no solo sentir la pérdida del religioso, sino que también buscar servir a los más necesitados y no al dinero.

De esta manera, la Cámara Baja se suma al duelo oficial decretado por el presidente de la República, Santiago Peña, por el Decreto N.º 5.753, por el cual se declara duelo oficial de cinco días en todo el territorio nacional tras el fallecimiento de Su Santidad, el Papa Francisco, ocurrido este lunes 21 de abril en Ciudad del Vaticano.