Diputados reconoce constante apoyo de Corea del Sur a 60 años de presencia en Paraguay

La Cámara de Diputados procedió esta mañana a la entrega de la declaración de interés nacional por “la conmemoración de los 60 años de la migración coreana al Paraguay” y la entrega del premio “Las Residentas” a la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica), con presencia de autoridades diplomáticas y miembros de la importante comunidad coreana que reside en nuestro país, que se estima actualmente en unas 5.000 personas.

Lea más: Del K-Pop, el futuro con Mercosur y la mirada de Corea sobre Paraguay, según el embajador Yoon

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), hizo entrega de los reconocimientos al embajador de Corea en nuestro país, Chan-Sik Yoon, la directora país de la Koica, Shin Hyeyoung y el representante de la Comunidad Coreana en Paraguay, Gustavo Koo.

El embajador en su discurso demostró un profundo aprecio por nuestro país, y rememoró parte de los que fueron estos 60 años de inmigración de sus compatriotas, que pese a no ser un proceso fácil sí es muy satisfactorio por la amistad que se generó entre ambas naciones. Auguró además que juntos puedan seguir creciendo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hace seis décadas los inmigrantes coreanos hicieron un histórico paso en este suelo paraguayo. Hoy recordamos ese esfuerzo, honramos las huellas imborrables que dejaron y celebramos su arraigo que ya forma parte del alma de esta tierra”, señaló el embajador,

Destacó que los primeros inmigrantes, vinieron sabiendo que “lo que les esperaba no era nada fácil: dejaron atrás un país devastado por la guerra, cruzaron medio planeta y llegaron a un lugar donde ni el idioma ni el clima les eran familiares”.

No obstante destacó el buen recibimiento y sobre todo, que en base a esfuerzo, la comunidad coreana ha logrado dejar una “huella profunda” en Paraguay, que no solo se tradujo en un crecimiento económico, sino en una larga historia de cooperación.

“Actualmente se estima que alrededor de 5.000 coreanos residen en Paraguay, sin embargo, apróximadamente, 250.000 coreanos han pasado por este país convirtiéndolo en un punto de referencia fundamental en la historia de la inmigración coreana en América Latina. Por eso, consideramos a Paraguay no solo un país amigo, sino también la ‘cuna de la inmigración coreana’ y expresamos nuestro profundo agradecimiento por la profunda hospitalidad”, acotó.

Agregó que “si bien el esfuerzo de nuestra comunidad ha contribuido al desarrollo socio-económico del Paraguay, el mismo ha cumplido un papel crucial en el fortalecimiento de los lazos bilaterales, la cultura y cooperación”. Indicó que esperan que Paraguay pueda, como Corea, desarrollarse plenamente.

“Hace 60 años, Corea era uno de los países más pobres del mundo y dependía de la cooperación internacional. Hoy Corea es un país cooperante, industrializado, democratizado, globalizado y digitalizado, pero lo más importante es que no nos olvidamos de dónde venimos. Corea no quiere subir la escalera y luego quitarla. Queremos construir puentes, no muros; y por eso trabajos con Paraguay compartiendo conocimiento, experiencias, tecnologías innovaciones, proyectos de cooperación y sobre todo amistad”, refirió.

Destacan “brillante” ejemplo de Corea del Sur

El representación de la Cámara Baja, el presidente Raúl Latorre, hizo énfasis en Corea del Sur como ejemplo de superación, y comparó con la situación contraria de su vecino, Corea del Norte, que muestra un panorama “más oscuro” en comparación la “brillante” actualidad surcoreana.

“Hoy estamos conmemorando 60 años de amistad, de trabajo, de la comunidad coreana en nuestra querida tierra paraguaya, pero más allá de esos 60 años es imposible no hablar del fenómeno de Corea (del Sur). Si uno mira el mundo desde un satélite o una estación espacial existe una línea muy marcada que pasa exactamente por el paralelo 38. Cuando uno mira al norte del paralelo 38 (Corea del Norte) uno ve oscuridad, carencia de luz y cuando uno mira debajo del paralelo 38 -Corea del Sur- uno ve luz, ve desarrollo, ve progreso”, dijo Latorre.

El titular de la Cámara Baja remarcó que “esto ni siquiera es una metáfora, es una observación directa de la consecuencia del trabajo y de la lucha por la libertad de un pueblo, que se levantó y que hoy es ejemplo de desarrollo, trabajo, de innovación tecnológica”, haciendo obviamente alusión a Corea del Sur, país con el cual Paraguay inició relaciones diplomáticas desde 1962.

Finalmente, además de “celebrar la amistad histórica”, Latorre invitó a que más coreanos vengan a esta “tierra cálida, con un suelo rico y con los brazos siempre abiertos a quien quiere venir a construir, trabajar y desarrollarse”.