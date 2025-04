Cartismo está dividido en torno al juicio a Emiliano Rolón, sostiene diputada

Para la diputada Rocío Vallejo, hay incertidumbre en torno a los votos para un eventual juicio político al fiscal general Emiliano Rolón, solicitado por la familia del fallecido Eulalio “Lalo” Gomes. Asimismo, destacó que la bancada cartista está muy dividida, pero eso no garantiza que haya votos.

Señaló que algunos adelantaron que están a favor, pero otros cuestionan la administración de la Físcalía.

“A veces cada uno tiene sus opiniones, pero al final votan lo que se decide en bancada. La sensación generalizada es que la Fiscalía no funciona con Emiliano Rolón. Yo siempre le pido al señor este que renuncie, que se vaya, pero eso va a ser difícil. Lo que vemos es una inacción total y no hay una respuesta. Una vez que ellos (cartistas) firmen, nosotros vamos a adherirnos. Yo no sé si los cartistas van a ser tan coherentes”, planteó.

La parlamentaria destacó que es evidente la inacción total e incomprensible en muchísimas causas dentro de la Físcalía.

Inacción fiscal afecta a toda la ciudadanía, asegura

“Y no hablamos solamente de los grandes casos, sino también de los que afectan al ciudadano cada día (...) Tenemos una persona que no tiene liderazgo, evidentemente”, agregó en otro momento.

Mencionó que el caso de Lalo Gomes es sumamente grave en todos los sentidos, pues se allanó la casa de un diputado, no hay filmaciones y nada ha sido esclarecido. “Pero todo el procedimiento (de la Fiscalía) y la intención es de enterrar la causa. Este señor no cumple con las condiciones para seguir en el cargo, lastimosamente, es demasiado sensible y no tiene postura ante los acontecimientos que requieren de su postura firme”, manifestó.

Finalmente, señaló que el pedido debería ingresar a la Cámara la próxima semana y ahí se verá qué posturas toman sus colegas.