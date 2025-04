Bachi Núñez defiende a Emiliano Rolón y dice que no está con el cháke del juicio político

El abogado Óscar Tuma confirmó que la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes está decidida a solicitar el juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. “Evidentemente, existe un apuro para que esto (el caso) quede enterrado, no sea revisado”, manifestó y dijo que en todo momento la institución trabó la causa y lamentó que ahora traten de archivarla mediante una desestimación.

El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) dijo que respetando la postura de la familia los que deben presentar un libelo acusatorio son los legisladores y reunir 20 firmas para dar entrada al proyecto de juicio político en contra de una autoridad.

“Soy partidario de no estar con el cháke a las diferentes instituciones. Lo sufrimos en el periodo anterior con tres, cuatro juicios políticos a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez. Entonces, en vez de darle estabilidad a una institución que tanto necesita. Nosotros el sector político, por un lado decimos cháke que juicio político y por otro lado negociamos”, dijo el senador Núñez.

Reiteró que el fiscal general del estado no fue puesto por el cartismo. Acerca de los méritos para impulsar el enjuiciamiento Bachi dijo que ellos históricamente no acompañan juicios políticos a la ligera y por anuncio de sectores. Entonces, cada uno tiene que hacerse cargo de lo que está dispuesto a hacer. Nosotros más que nada respetar la institucionalidad y trabajar por el país, manifestó el senador.

Están limando asperezas con el Brasil, según senador

El senador Núñez tras reunirse con el presidente del Congreso del Brasil, David Samuel Alcolumbre, dijo que en la última semana de mayo una comitiva parlamentaria irá a Brasilia. Indicó que es alentador iniciar relaciones con el Parlamento del Brasil más ahora que tienen ciertas diferencias como el tema del “espionaje en el gobierno anterior, que se cortó en este gobierno. Ese relacionamiento ahora se va a ir ahondando”, dijo el senador al señalar que parlamentarios brasileños también fueron invitados a venir a nuestro país.

Mencionó que los parlamentarios brasileños también conformarán una comisión de revisión del Anexo “C”. “Ambos Congresos lo que pueden hacer es aceptar o rechazar no pueden modificar lo acordado entre las altas partes”, dijo el senador quien mencionó que las negociaciones están suspendidas, pero que hay conversaciones “estamos limando asperezas porque no podemos no tener una relación amistosa con el Brasil”, dijo.

Acerca de la intención del cartismo de pretender expulsar al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, del Partido Colorado, Núñez dijo que como miembro de la Junta de Gobierno hay mecanismos para desafiliar o expulsar a un correligionario, pero que a su criterio hay que respetar la institucionalidad, en este caso al Tribunal de Conducta.

Según Núñez dijo a su par brasileño que deben tener una agenda en la que traten el tema del espionaje que sufrió en nuestro país, la revisión del Anexo “C” y la discriminación. Dijo que la presidenta del Palmeiras, Leila Pereira no se pronunció sobre el racismo. El senador la semana pasada sacó un comunicado exigiendo respeto al Club Palmeiras y solidarizándose con los hinchas del Club Cerro Porteño.