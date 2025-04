Senadora reclama al gobierno falta de actitud para paliar la crisis energética que tendrá el país

La senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional (CN), quien viene cuestionando la falta de posición del gobierno de Santiago Peña sobre la renegociación del Anexo “C” de Itaipú y la falta de control de los gastos sociales, expresó su preocupación y dijo que no ve en el gobierno una actitud ni proyectos que estén destinados a paliar la crisis energética.

Paredes dijo que ya no tenemos la energía suficiente y que, así como estamos, el sistema eléctrico no funciona porque los cables, columnas y los transformadores se incendian y revientan cada verano. “Imagínense después, cuando ya no tengamos la energía suficiente de las hidroeléctricas”, dijo la parlamentaria de la oposición.

También manifestó que los parlamentarios del actual periodo parlamentario (2023-2028) deben buscar las soluciones que sean factibles para cubrir la falencia que va a tener el Paraguay a causa de la crisis energética. “Este gobierno tiene que asumir esa responsabilidad de una vez por todas ¿o es que se va a lavar las manos olímpicamente, porque en el 2028 se van del gobierno?“, se preguntó.

“Recuerdo a los colegas que, sea cual sea el gobierno que venga, nuestros hijos, nietos van a seguir viviendo en esta República ¿cuál es el compromiso que tiene este gobierno de paliar la crisis energética en la cual vamos a entrar, y cuál debería ser hoy el camino que tiene que seguir la República del Paraguay”, inquirió Paredes.

En otro momento, mencionó que los US$ 650 millones que se recibe en concepto de gastos sociales de Itaipu, se debe destinar indefectiblemente a la creación de infraestructura de la Ande, que tiene que tener la capacidad de distribuir energía. Añadió que es la única manera que se pueda vender la energía que tenemos. “Se acaba el chorro de plata que va a venir del Brasil en concepto de gastos sociales”, dijo.

Insistió que los US$ 1800 millones que Brasil se comprometió en esta etapa de la negociación del Anexo “C” va a terminar. ¿Nos vamos a quedar con esa columna vieja y transformadores podridos en la calle?, dijo y se preguntó cómo harán para aguantar la crisis energética que afectará a ricos y pobres.

“Este problema no pasa no solamente en el campo, en la ciudad estamos todos comprometidos y es nuestra obligación, y le pido al oficialismo que por favor se remangue (la camisa) y veamos qué es lo que vamos a hacer. Nuestra famosa comisión de estudio del Anexo “C” nunca se reactivó, oparei”, manifestó la senadora Paredes, en la sesión extraordinaria del Senado.