Intendentes no colorados dicen que cartismo busca matarlos políticamente y se unen para defenderse

“Venimos a pedirle a los señores diputados que seamos celosos de la democracia y de que las instituciones no funcionen como un garrote político que persiga sectores políticos que no son afines al gobierno nacional”, resumió el intendente de Encarnación, Luis Yd tras la reunión con miembros de la multibancada opositora de Diputados (integrada por el PLRA e independientes).

Lea más: Fiscalía acusa y pide juicio contra el intendente de Encarnación

El jefe comunal de Encarnación, ahora en el centro de la tormenta tras el trágico derrumbe de un edificio en construcción en su municipio que costó dos vidas y que impulsó a colorados a buscar su salida del cargo.

Otro que hace tiempo está bajo constante asedio del cartismo es el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), que ya más “acostumbrado” a estos ataques, valoró que hoy haya una unidad opositora para intentar defenderse.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Fijan audiencia preliminar para Miguel Prieto y otros procesados por supuesta compra irregular de alimentos

“Hay otros intendentes de otros distritos que están viviendo lo que nosotros en Ciudad del Este estamos viviendo, y creo que esto podría ser un mensaje positivo de unidad y de respaldo a la oposición por parte de la Cámara de Diputados", señaló Prieto.

Por parte de los diputados que participaron en la reunión, que fueron de las distintas bancadas del Partido Liberal Radical Auténtico, los tres de “Yo Creo” (Guillermo Rodríguez, Walter García y Leidy Galeano) y los independientes Raúl Benítez (Ex PEN), Rocío Vallejo (Patria Querida) y Miguel Martínez (ex Cruzada), el diputado Enrique Antonio Buzarquis (PLRA, C) valoró la unidad.

“Nosotros creemos que se está instrumentando a la Fiscalía, a la Contraloría literalmente para perseguir a intendentes de la oposición. Estamos muy preocupados por esa situación. Y bueno, a partir de ahora vamos a estar trabajando unidos todos los parlamentarios, de todos los partidos, de todos los sectores para defender sobre todo la institucionalidad de la República", dijo Buzarquis.

“Garrote” no se limita a la Fiscalía, dicen<b> </b>

Además de Yd y Prieto, el intendente de Villarrica, Magin Benítez relató que no solo se usa a la Fiscalía como intento de “garrote” político, sino incluso a instituciones de provisión de servicios básicos como la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) o la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

“No solo la fiscalía, yo creo que decir que solamente la Fiscalía es limitarse a una institución, muchas instituciones, por ejemplo la Essap, que corta solamente el suministro de agua potable a los municipios que no son del oficialismo nacional, o la ANDE que solamente corta el suministro a municipios en donde no tienen un amigo político en el gobierno nacional”, mencionó Yd.

En tal sentido, Benítez destacó que muchos de ellos asumieron deudas de administraciones coloradas anteriores, y con ellas es que buscan acogotarlos. En su caso, también citó amenazas mediante la Contraloría o pedidos de intervención mediante mayorías en las Juntas Municipales.

“En mi caso hay una amenaza directa de intervenciones utilizando en este caso a la Contraloría como garrote o a través del Ministerio Público. Entonces, esa es la amenaza, lo que nosotros podemos ver es que les está molestando el trabajo que estamos realizando desde las diferentes cabeceras departamentales”, insistió el intendente de Villarrica.

Yd también acotó que, en contrapartida, usan como “premio” las Binacionales, ignorando a municipios como el suyo, que está bajo área de influencia de Yacyretá o la Ciudad del Este, de Itaipú.

“Hay que preguntar, por ejemplo, acá tengo a mi lado al intendente de Ciudad del Este. ¿Cómo ayuda Itaipú a Ciudad del Este? ¿Ayuda igual que ayudaba antes?. Acompaña más que ayuda, porque es una obligación y así podemos decir muchas otras instituciones", dijo.

Recuerdan caso Mario Ferreiro

El intendente de Ciudad del Este, sobre el que pesan varias decenas de denuncias penales, remarcó que además de la amenaza a los jefes comunales, también van contra los ediles que los respaldan.

“En algunos casos funciona rápido (la Fiscalía), porque opositores que por ahí tienen miedo de perder el cargo o de terminar en la cárcel, terminan arrodillados”, dijo, aunque aclaró que en su caso prometió “resistir solos o mucho mejor, con el apoyo de toda la oposición, vamos a resistir”.

En ese sentido, Prieto recordó el caso del exintendente de Asunción, Mario Ferreiro, al que incluso llevaron a juicio, y luego terminó absuelto en un fallo que cuestionó fuertemente la labor de la fiscal Stella Mary Cano, que luego estuvo salpicada por los chats del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

“Mario Ferreiro renunció porque no tenía votos en la Junta Municipal. Yo, gracias a Dios y al pueblo, tengo concejales de nuestra misma línea política en Ciudad del Este, y la forma en que operan es imputando también a los concejales, amedrentando. Por suerte están aguantando conmigo", indicó

Prieto apuntó que es algo que venía pasando y sigue pasando y va a seguir pasando “O sea, hay grandes casos que deberían de ser investigados, pero al final a la fiscalía se le da por investigar solamente a opositores. Nosotros conocemos grandes delincuentes en Ciudad del Este que están libres. En la fiscalía hace caso omiso, ni siquiera investiga”, afirmó.