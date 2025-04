Opaci “cantinflea” y no responde a consultas sobre su gestión a diputada

La diputada Rocío Vallejo (PPQ), lamentó la pobre respuesta presentada Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) a su pedido de informe. Dijo que Oscar Cabrera, titular de la institución y Nelson Peralta, director Ejecutivo, se burlan de un poder del Estado con la respuesta que remitieron al Congreso Nacional.

“Es una vergüenza la respuesta que me hicieron llegar. Me envía una planillita‘i, jamás respondieron los datos solicitados. En forma específica solicitamos lo que ingresa, en qué destina y el salario de los funcionarios y nada nos detalló. No informaron ni la dieta que perciben los miembros del consejo”, cuestionó la diputada opositora.

Rocío Vallejo, había remitido un pedido de informe donde solicitaba datos específicos para tratar de conocer los recursos que maneja la ONG, mimada del cartismo.

El pedido lo hizo mediante el presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y delitos conexos, más conocida como “Comisión Garrote”, cuyo titular es el liberocartista Dionicio Amarilla.

“¿Óscar Cabrera usted tiene idea qué está faltando es el respeto a un poder del Estado?, se preguntó la diputada Vallejo.

La respuesta de Opaci

En la nota, Nelson Peralta, cantinflea con la historia de creación de la institución, sus ejes de trabajo. En cuanto, a las funciones Peralta indica que brindan capacitación y asistencia técnica a los municipios, además de tener incidencia en los debates nacionales sobre temas municipales y descentralización.

En tanto que, sobre el recurso económico que maneja Opaci, Peralta argumenta que todo encontrará en los Estatutos Sociales en el capítulo VI, artículo 55, y sobre el salario, la dieta de los consejeros y la cantidad de funcionarios se escudan en los artículos 33 al 36 de la Constitución Nacional en donde se estipula el derecho a la intimidad, e inviolabilidad del patrimonio documental y los documentos identificatorios.

El pedido no respondido

En la nota, la diputada opositora solicitó los ingresos en diversos conceptos que percibió la Opaci en los últimos cinco años. El monto detallado, por anualidad, por concepto de todos los ingresos.

Pidió también la fuente documental, entiéndase convenios, contrato o acuerdos, monto que percibió la institución en concepto de aporte societario, dinero que percibió por provisión de insumos y máquinas, por provisión de aranceles por registro de conducir.

Se solicitó además, monto de las dietas del Consejo Directivo o los socios que participan de las sesiones mensuales.

Vallejo pidió también remitir una copia de las facturas de los gastos en mantenimiento de máquinas, vehículos, y otros gastos comprendidos bajo el concepto de mantenimiento, así como la nómina actualizada de funcionarios de los últimos cinco años sean contratados o permanentes. La planilla debe contener el nombre, el salario, y otros ingresos percibidos.

Además, se pidió conocer sobre los gastos realizados en concepto de fotocopias en los últimos cinco años, entre otros documentos más que guarden relación con la forma y las condiciones en la que la Opaci genera ingresos y la forma en que administra los recursos financieros de la institución.