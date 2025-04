Exponen “estafa” de Peña con tarifas de energía y diputados quieren frenar el festín

Como 8º punto de la sesión ordinaria de Diputados, convocada para hoy, a las 9:00, figura para su tratamiento el proyecto de ley “que establece la incorporación al Presupuesto General de la Nación de los recursos asignados por las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá a los gastos sociales”, con el fin de frenar el presunto festín del gobierno de Santiago Peña (ANR, HC), que representan unos G. 1,4 billones, a un año y ocho meses de mandato.

Como si no fueran suficientes los presuntos negociados denunciados con la adjudicación por parte de Itaipú de los “pupitres de oro” y las sospechosas adjudicaciones en curso para la compra de ambulancias y equipos de escuchas legales, técnicos especializados agregaron nuevos elementos para que estos fondos dejen de ser usados como la “caja chica” de Peña.

“Para mí lo mejor es meter al presupuesto de Gastos de la Nación para que puedan ser controlados. Yo no encuentro ni un motivo por el cual si Paraguay no usó US$ 300 millones de los gastos sociales el año pasado, por qué ese dinero no se lo dio a la ANDE”, dijo el ingeniero Pedro Ferreira. Fue uno de los técnicos que ayer concurrió ante la comisión de Entes Binacionales de la Cámara Baja.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ferreira remarcó que lo más grave es que este Gobierno, que ahora está despilfarrando los gastos sociales, el año pasado no los utilizó, y dejó que el dinero se deprecie en bancos brasileños en vez de invertir en mejorar la infraestructura de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Lea más: Más de G. 1,4 billones de la Itaipú se usaron sin control en 13 meses

“Tendría que haber llevado esos US$ 300 millones a la ANDE rápido, para que tengamos mejor luz en nuestros hogares, para que podamos decirle a las empresas que quieren venir a poner industrias en nuestro país: Sí, van a tener disponibilidad, y hay una buena calidad de energía eléctrica. Eso es urgente y estaba la plata, y se quedó en un banco brasileño, depreciándose con el real. US$ 209 millones de pérdida”, añadió.

Ferreira, junto a sus colegas ingenieros Mercedes Canese y Germán Escauriza, concurrieron ayer ante la citada comisión para exponer tres datos dolosos contra los intereses del país o “falsos” que publicitó el gobierno en torno al último acuerdo con el Brasil.

Uno de ellos, justamente, fue que el Gobierno de Peña no utilizó estos US$ 300 millones y lo peor es que no existe ningún documento que señale que ese dinero será restituido al país.

A esto hay que sumar que unos US$ 907 millones se quedaron en bancos brasileño, lo que con la depreciación del real provocó una pérdida de alrededor de US$ 209 millones.

Sin embargo, lo más grave, tal vez, es que el gobierno de Peña habría mentido respecto a los supuestos “logros” en el precio de la tarifa de energía y esto fue una “estafa”, coincidieron en manifestar los técnicos. Esto debido a que, según identificaron en los documentos oficiales, “la tarifa subió de 16,71 a 19,28, pero eso no causó ningún efecto favorable al Paraguay, pues los montos pagados por ENBpar y ANDE por la diferencia se les devolvió o descontó a ambas entidades. La tarifa real siguió en 16,71” y, además, los gastos sociales, en vez de subir, realmente bajaron.

Avalan Bicameral para investigar espionaje

La Comisión de Entes Binacionales dictaminó ayer a favor de la creación de la “Comisión Conjunta de Investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos que guarden relación con el supuesto espionaje cibernético perpetrado por el Gobierno de la República Federativa del Brasil en contra de la República del Paraguay vinculados a la Entidad Itaipú Binacional”.

Lea más: El Senado crea comisión sobre espionaje de Brasil

La creación ya cuenta con el visto bueno previo de la Cámara de Senadores y esta es distinta a la conflictiva comisión bicameral de seguimiento del Anexo C, que se disolvió por desacuerdos entre ambas cámaras.

En el caso de que la Cámara de Diputados acepte la creación del organismo bicameral, se deberán designar tres miembros por cada cuerpo legislativo que, desde el momento de su instalación, tendrán inicialmente 60 días para llevar adelante sus tareas.