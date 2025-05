“Nenecho”: “Antes era un dios” y ahora “la gente no me quiere por un preconcepto”

Ante la consulta de por qué hay ciudadanos que lo rechazan, el intendente asunceno, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), afirmó que es víctima de un “preconcepto” instalado por la prensa.

“Hay gente que me quiere y que no. Dentro de esa gente que no me quiere es porque tiene un preconcepto que la misma prensa, un grupo de medios, se encargó de instalar”, expresó en una entrevista con la 1020 AM.

Lejos de la autocrítica, mencionó que las publicaciones del medio ABC -sobre su gestión y las presuntas irregularidades que cometió- fueron las que instalaron esa mirada negativa de la ciudadanía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Designan a fiscala para investigar a “Nenecho” por millonario desvío de bonos

Su “error” fue pasar al cartismo

Argumentó que cuando asumió como interino, tras la renuncia de Mario Ferreiro, era “un dios” o “el Mesías” para nuestro medio y que una vez que pasó al cartismo se convirtió en el “peor intendente”, además de objeto de un supuesto “ataque” mediático.

“Recuerdo cuando asumo recién hago lo que siempre pensé que ‘por qué no se hace esto’, que era lo de recapar todas las calles. Ahí era el ídolo. Recuerdo que para ABC era el dios. Me publicaba cosas positivas. Todo era noticias positivas hasta que me vuelvo candidato de Honor Colorado”, sostuvo.

“Nenecho” insistió que su paso al cartismo derivó en una campaña mediática con base en “mentiras, tergiversaciones e inventos” y que estos entraron “en el subconsciente de la opinión pública”.

Lea más: Cinco razones de la imputación de “Nenecho” Rodríguez

“Nenecho” imputado por presunta corrupción

La administración del intendente cartista enfrenta actualmente una investigación penal por el presunto desvío de G. 500.000 millones de bonos que eran para obras, conforme a un informe lapidario de la Contraloría General de la República (CGR).

Además, “Nenecho” está imputado en otra causa sobre el caso “Detergentes de oro”, junto a más funcionarios de su administración, entre ellos su exjefe de Gabinete Wilfrido Cáceres, quien también afronta otra investigación por la supuesta comisión de los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.