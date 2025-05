Comparación con Brasil revela uso no transparente de fondos locales de Itaipú

La publicación de los convenios firmados mes a mes en la página web de la margen izquierda (Brasil) de Itaipú permite conocer el manejo de los fondos de la entidad. Al verificar los detalles se evidencia que en la margen derecha (Paraguay) existe un verdadero y descontrolado festín con los recursos.

Las planillas muestran que en el lado brasileño los acuerdos son con diferentes instituciones, siendo prioridad municipalidades o dependencias del gobierno para la puesta en marcha de proyectos que guardan relación con obras públicas. Para otros planes los convenios son con organizaciones, como el caso de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú Brasil (FPTI-BR).

Convenios de Itaipú con PTI-BR

Algunos convenios de Itaipú con PTI-BR son “uso H2- implementación de tecnologías para la aplicación de hidrógeno en la descarbonización”, refrendado en abril del año pasado, y el “programa de extensión para sostenibilidad territorial de Itaipú binacional en el Estado de Paraná y en la región sur de Mato Grosso del Sur”, firmado en marzo de 2024.

Para el primer plan la inversión es de 22.530.063,41 reales (G. 34.110 millones) por 48 meses, siendo el aporte de Itaipú 20.809.447,87 reales (G. 31.505 millones) y contrapartida 1.720.615,54 reales (G. 2.605 millones), mientras que para el segundo es de 25.309.321,92 reales (G. 38.318 millones) por 20 meses, siendo aporte de la binacional: 23.999.733,33 reales (G. 36.335 millones) y contrapartida 1.309.588,59 reales (G. 1.982 millones), respectivamente.

Lo contradictorio es que en nuestro país PTI-PY aparece con llamados a concurso de ofertas, pero para otros proyectos completamente diferentes y que nada tienen que ver con su objetivo, según se desprende de los convenios en el lado brasileño.

La fundación PTI del lado paraguayo, por ejemplo, firmó un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) para el diseño final de ingeniería, catastro, avalúo y liberación de franja de dominio, estudio de impacto ambiental y social, y ejecución de tres obras viales, por G. 499.275 millones (US$ 62 millones) y compró 390 patrulleras para el Ministerio del Interior (Policía Nacional), por G. 122.571 millones (US$ 15 millones).

En la margen de Paraguay no existen otros datos sobre estos convenios, como el aporte real de la Itaipú y la contrapartida, tal como se publica en Brasil.

PTI-PY igualmente figura como el encargado de realizar la compra de adquisición, instalación, montaje y puesta en marcha de equipamientos tecnológicos especializados (espionaje).

Para este concurso no hay registros de un presupuesto estimado. No obstante –según los cálculos realizados por el diputado colorado Mauricio Espínola–, rondaría G. 95.928 millones (US$ 12 millones).

Itaipú, lado brasileño: aparecen oficinas del Gobierno

Otra cuestión muy contradictoria sobre el manejo de los fondos de Itaipú es que en el lado brasileño los convenios son con oficinas del Gobierno para el desarrollo de obras públicas de envergadura. Es decir, se presume que someten a los controles las licitaciones. Para ejemplo está el convenio para la Secretaría de Estado de Obras Públicas para la construcción del complejo hotelero (Vila Líderes). El acuerdo detalla el aporte de Itaipú y la contrapartida.

En nuestro país los escasos datos que se tienen sobre los fondos de la binacional es que entre enero de 2024 y febrero de este año el gobierno de Santiago Peña usó sin control alguno G. 1,4 billones (US$ 184 millones).