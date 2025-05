¿Pérdida de investidura para Alexandra Zena?: Así respondió el presidente de Diputados, Raúl Latorre

Antes de la sesión ordinaria de Diputados de la fecha, el titular de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR, HC) respondió con mesura a las consultas sobre la posibilidad de la pérdida de investidura por presunto uso indebido de influencias de la diputada, Alexandra Zena, quien, si bien ingresó por Cruzada Nacional, fue una de las irradiadas por Paraguayo Cubas.

Este dato no es menor, ya que hace meses se especula sobre a qué bancada se sumaría Zena, y podría explicar la prudencia de las expresiones de Latorre, que ya ha logrado reclutar a otro cuestionado excruzada a filas del cartismo: el diputado Jatar “Oso” Fernández.

Gloria Elizabeth Oviedo Vda. de Zena, madre de la diputada Alexandra Zena fue detenida en un control fronterizo en Puerto Falcón, frontera con Argentina y en su poder se encontraron más de 100 cheques no declarados, por lo que se sospecha al menos de un posible contrabando.

“Francamente, yo estoy tomando conocimiento del caso”, comenzó excusándose Latorre, que sostuvo que los datos que maneja hasta ahora sobre el caso es a través de los medios de difusión masiva y que “preferiría tener mayor conocimiento en base a datos concretos antes de expresar opiniones con respecto al caso”.

No obstante, se le insistió sobre datos hechos públicos por el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios(DNIT), Óscar Orue, que confirmó que, según le comunicaron sus funcionarios, la madre de Zena intentó evitar el procedimiento citando a su hija, y luego, siempre según la versión de DNIT, la legisladora se apersonó al lugar, aunque no descendió de su vehículo.

“El dato no lo tenía. Si me lo permiten, me gustaría interiorizarme en base a este y otros datos para poder tener una posición clara y responsable al respecto, que siempre ha sido mi manera de lidiar con este tipo de hechos”, insistió Latorre.

No sería solo prudencia

La evasiva de Latorre, en realidad es una actitud habitual, ya que la Cámara Baja, sobre todo desde el escándalo de los nepobabies, ha operado con una lógica de protección o encubrimiento mutuo.

Sin embargo, en este caso también podría tener incidencia el posible “fichaje” a filas del cartismo o su bancada apéndice, la ANR “B”. De hecho, Zena ha tenido llamativos acercamientos con los cartistas hace unos meses, por lo que las conversaciones no serían de ahora.

Zena fue una de las “opositoras” que participó junto al presidente Santiago Peña del acto de entrega de 60 patrulleras, 300 motocicletas y otros equipos para la Policía Nacional.

Junto a su colega Leidy Galeano, Zena había sido echada de Cruzada Nacional por Paraguayo Cubas. Galeano se sumó a la bancada opositora de “Yo Creo”.

El cartismo tiene prácticamente en sus manos proceder o no con una eventual expulsión de la Cámara, puesto que posee 35 votos disciplinados de la bancada de Honor Colorado, más otros 8 aliados obedientes de la bancada colorada “B”.

¿Qué dice la Constitución?

El artículo 201 de la Constitución Nacional establece los causales para la pérdida de investidura de un legislador, entre los que destaca en este caso el numeral 2: “el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado”.

Un motivo recurrente de controversia es la cantidad de votos requerida para proceder a la expulsión de un legislador, algo que sigue siendo una incógnita mayor en Diputados, ya que hasta ahora ha procedido a echar solo a uno de sus miembros (el liberal Carlos Portillo en el periodo anterior), el cual se fue por mayoría absoluta de dos tercios.

En el Senado, por ejemplo, para la expulsión de la exsenadora Kattya González (ex PEN) se aplicó la mayoría simple, pisoteando el reglamento que la misma Cámara aprobó meses antes, que señalaba el requerimiento de mayoría absoluta de dos tercios.

En Diputados, mayoría simple sería la mitad más uno de los presentes, mientras que mayoría absoluta de dos tercios es 53 votos.

En este periodo, se dio ya la salida del exdiputado cartista Orlando Arévalo, pero no fue una expulsión, sino una renuncia forzada cuando aparentemente había votos para la destitución, por lo que no hubo votación.