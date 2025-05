En Mesa directiva de Diputados ni siquiera se mencionó el caso Zena

Ayer estalló un caso que salpìcó a la diputada Alexandra Zena (Excruzada Nacional), ya que su madre y suplente en la banca, Gloria Elizabeth Oviedo Vda. de Zena fue retenida en un control de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en Puerto Falcón, portando 105 cheques no declarados, lo cual sospechan podría tratarse de un caso de “contrabando”.

El caso no sería achacable a la diputada. ya que la responsabilidad de su madre no se le puede trasladar a ella, si no fuese porque los intervinientes señalaron que la Oviedo, intentando evitar el operativo, mencionó la condición de legisladora de su hija, e incluso señalaron que la legisladora se constituyó al lugar, supuestamente para interceder en el caso.

Atendiendo a que, de ser cierto podría considerarse un “uso indebido de influencias” y por ende causal de pérdida de investidura (art. 201 de la Constitución Nacional), Zena negó haber ido al puesto de control fronterizo, señalando que más adelante proveería imágenes de circuito cerrado de su residencia, donde dijo estar al momento del operativo.

La frase de que hay un “elefante en la habitación” refiere a que algo que, pese a ser imposible de ignorar, los involucrados hacen como que no existe para no abordarlo fue lo que ocurrió hoy en la mesa directiva, donde nadie aludió al tema.

De hecho, ayer antes de la sesión, el presidente de Diputados, el cartista Raúl Latorre, ya puso paños fríos, y pidió tiempo para interiorizarse del caso, pero hoy 24 horas después, prefirieron directamente no hablar del tema.

Zena es una de las tantas legisladores que ingresó por Cruzada Nacional, pero, a diferencia de otros colegas tránsfugas que directamente se pasaron al cartismo (como el diputado Jatar Fernández y los senadores Javier “Chaqueñito” Vera, Norma “Yaminal” Aquino y Zenaida Delgado), se mantuvo como opositora hasta que fue expulsada por el presidente de Cruzada, Paraguayo Cubas, por diferencias no aclaradas por ninguna de las partes.

No obstante, en los últimos tiempo mesuró su postura opositora, a diferencia de su colega también excruzada y echada por Payo, Leidy Galeano, que se mantuvo en el rol de crítica, sumándose a la bancada opositora de Yo Creo.

Caso de “La madrina” también va al oparei

Por otra parte, tampoco se volvió a abordar el caso de supuesta agresión de la diputada cartista Cristina Villalba contra una funcionaria de la cámara, donde, hace una semana atrás, el diputado Raúl Benítez, cuya asistente fue la presunta agredida, solicitó copias del video de circuito cerrado a fin de evidenciar los hechos.

Al contrario, hoy en mesa directiva hablaron de modificar el reglamento de la Cámara a fin de restringir aún más la presencia en la sala de sesiones de personas ajenas a las requeridas por cada legislador.

“Se está buscando reglamentar de una mejor manera la permanencia en la sala de personas ajenas a la sesión, que no sean los legisladores. Creo que hay una superpoblación de personas dentro de la sesión y guarda un poco relación con la seguridad también, entonces eso estamos buscando mecanismo para una mayor control”, dijo el vicelíder de bancada de Honor Colorado, Miguel del Puerto.

Remarcó que están viendo cómo hacer, ya que la realidad que “de repente muchos son funcionarios de parlamentarios” y quieren prever también esos casos para no generar enojos entre colegas.