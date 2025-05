Senador Filizzola: “Que vayan a perseguir a delincuentes de verdad”

El senador Rafael Filizzola fue sobreseído en la causa relacionada con supuestas irregularidades en la refacción de 24 comisarías del área metropolitana, cuando se desempeñaba como ministro del Interior, en el año 2010.

Según la acusación, se lo responsabilizaba por un perjuicio patrimonial al Estado de más de 400 millones de guaraníes.

En marzo pasado, el senador Filizzola también fue sobreseído definitivamente en otra causa, relacionada con la supuesta compra irregular de helicópteros para la Policía Nacional.

“Es el segundo sobreseimiento en esta causa. En el 2022 ya me habían sobreseído y hubo una apelación, así que se tuvo que hacer de nuevo tres años después la audiencia preliminar y nuevamente, otro juzgado, concedió el sobreseimiento”, explicó el senador.

A renglón seguido indicó: “Nosotros planteamos varios vicios procesales y el juzgado encontró que ya había una razón para el sobreseimiento”.

Ante la consulta de lo que significa este sobreseimiento, Filizzola remarcó: “Esto implica que la tesis que nosotros habíamos sostenido era cierta. La Fiscalía nos había culpado, a mi defensa, de la dilación del caso, Sin embargo, revisando el expediente, uno puede ver que fue la fiscalía la que dilató el caso".

Luego agregó: “Primero, esperaron tres años para comenzar el juicio. En segundo lugar, recusaron a cuatro Ministros de la Corte, a uno de ellos, en dos ocasiones, recusaron a una jueza. Con esto dejaron pasar mucho tiempo".

Ya estaba fuera del cargo

“Además, la imputación en sí no tenía ningún sentido porque yo fui Ministro hasta junio del 2011 y me culpaba que no se habían ejecutado las pólizas de fiel cumplimiento de contrato, que estaban vigentes hasta agosto", dejó en claro.

Sobre si existe la posibilidad que se vuelva a apelar esta decisión, el senador fue directo: “Existe la posibilidad que vuelvan a apelar, pero sería un despropósito. Que vayan a perseguir a delincuentes de verdad, que es lo que realmente se necesita”.