Celeste Amarilla arremete contra la Corte por reposición de combustible

Mediante la Resolución N° 581, del 28 de abril, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hizo lugar a la medida cautelar que solicitó el máximo tribunal (juez y parte), con la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos de las referidas leyes y decretos.

La medida cautelar, entre otras cosas, dispone la suspensión de la ley que prohíbe la asignación de combustibles a las autoridades y funcionarios de los tres Poderes del Estado y de los organismos y entidades del Estado.

“Es inaudito, es una bofetada a la República porque está sostenida en tres poderes del estado, independientes, pero que se autocontrolan”, empezó cuestionando la senadora liberal Celeste Amarilla.

Señaló que, mientras tanto se analice la acción de inconstitucionalidad, ya recurren a la medida cautelar a fin de restablecerse inmediatamente los cupos de combustible.

Corte considera un “daño irreparable”

Mencionó que a los ministros de la Corte consideran como un “daño irreparable” que se le haya dejado sin combustible, por lo que recurrieron a una medida cautelar para reponerse los vales.

Cuestionó celeridad en arrobamiento de la medida cautelar, mientras otros requerimientos de este tipo siguen sin definirse.

“Esto por ejemplo no ocurrió con Kattya González, que plantea una medida cautelar para que no se le saque del cargo hasta que se estudie el fondo de la cuestión. Todavía no fue aprobada la medida y pasó un año”, dijo.

También dio como ejemplo su solicitud de medida cautelar cuando fue “injustamente” sancionada como diputada, que -dijo- fue aprobada 2,5 años después, cuando ya ni era parte de la Cámara Baja.

“El daño que se me causó es irreparable. Terminé sin que se estudie y perdí dos meses de salario. En el caso de Kattya es peor, ella dejó de ser senadora y es posible que cuando pase este período le digan que tuvo la razón, pero era ya perdió cuántos años en el Senado”, dijo.

Actúan como juez y parte

“Sin embargo, el ‘daño irreparable’ que les causa dejar de cobrar combustible fue resuelto 24 horas, accionaron contra otro poder del Estado, contra el Legislativo y Ejecutivo; van a hacer lo que quieren vía medidas cautelares y acciones de inconstitucionalidad”, prosiguió.

Amarilla resaltó que, además, actúan como juez y parte en la cuestión. “Es inaudito. No sé por qué no se les declara nomás ya ‘superpoder’ y que ya ni revisemos ni hagamos su presupuesto, que ya se les libere la plata que ellos quieren. Esto es una locura, amerita que la Corte hoy mismo haga una conferencia de prensa y explique qué quiere con eso, qué se creen que son”, apuntó.

Agregó que la situación “asusta” porque los tres ministros más “confiables” son los firmantes, haciendo referencia a Luis María Benítez Riera, Alberto Joaquín Martínez Simón y Víctor Ríos.

“Esto un atropello a los dos poderes del Estado, Legislativo y Ejecutivo. Esto es casi un autogolpe. ‘Yo mando y vía medidas cautelares y acciones de inconstitucionalidad, que yo mismo voy a plantear y resolver, voy a gastar la plata que quiero’. Esto nunca se dio ni con Stroessner”, finalizó.