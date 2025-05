“El cardenal Prevost, el papa León XIV, es un ciudadano universal, un misionero de alma”

- ¿Cómo fue esa experiencia de un paraguayo en el Vaticano, el primero de la historia que elige un Papa?

- Recibimos con inmensa alegría la noticia de la elección del nuevo Sumo Pontífice de la Iglesia Católica: el papa León XIV. Que su guía traiga esperanza, diálogo y unidad en un momento que necesitamos más que nunca de los valores cristianos para construir un mundo más humano.

- Uno se imagina que se cruzaron muchas emociones. Hasta al nuevo Papa se lo vio emocionado cuando apareció en la ventana de la Basílica de San Pedro. ¿Cómo controló usted las suyas?

- Agradecido a Dios porque una vez más nos muestra que otorga sus providentes bendiciones a la Iglesia, cuidándola, protegiéndola y guiándola, por medio del Espíritu Santo, con amor y misericordia. Fue un gran día para la Iglesia y para el mundo. La elección del cardenal Prevost, que tomó el nombre de León XIV, nos llena de alegría y esperanza porque los esfuerzos de Francisco para la reforma de la Iglesia conforme a las orientaciones del Concilio Vaticano II y los procesos iniciados tendrán continuidad al servicio de los grandes y graves problemas de la humanidad, sobre todo para tender puentes y caminos de encuentro y diálogo que conduzcan a la paz.

- Hubo júbilo, alegría, llanto en la Plaza de San Pedro y en millones que siguieron el proceso por televisión en los cinco continentes. Es un fenómeno que no se ve de un día para otro...

- Entre los cardenales electores también tuvimos mucha alegría y emoción celebrando la elección del Papa. De pie y con aplausos prolongados fue nuestro gozoso homenaje en la Capilla Sixtina cuando recibimos su sí (sí acepto). Se dispuso luego inmediatamente el encendido de la chimenea con el humo blanco para inciensar el cielo, anunciando la gran noticia: Habemus papam. La noticia se dispersó urbi et orbi. Como en todo el mundo, nos emocionó y conmovió hasta las lágrimas, también los saludos de rigor de los cardenales electores y no electores.

- ¿Usted qué le dijo?

- Personalmente le expresé obediencia y regocijo, nuestra alegría y aseguramos nuestras oraciones por él, y especialmente del pueblo paraguayo que ama inmensamente al Papa. Le agradecimos por su sí para asumir el encargo de la misión a quien le estaríamos acompañando en comunión y unidad ferviente a la Cátedra de Pedro. Le dije que él estaría presente a partir de ahora en las oraciones de todos los creyentes en las Américas y especialmente en el Paraguay. Estamos seguros que pondrá todo su empeño para que el mensaje de alegría, paz y comunión del Evangelio sea anunciado a todos, sin exclusiones.

- ¿Ya se perfilaba para ser Papa, de ahí su elección tan rápida en el segundo día del encierro?

- Las congregaciones generales donde se escucharon todas las voces del colegio cardenalicio plantearon la necesidad de que se profundicen las reformas y procesos iniciados por el papa Francisco. Hubo coincidencia en el modo de ser y del quehacer de la Iglesia. A partir de ese consenso, los cardenales expresamos nuestros votos en los que sin dudas se perfilaron las figuras que podían llevar adelante ese modelo de Iglesia y su relación con el mundo.

- El cardenal Robert Prevost era uno de ellos...

- Sí, y muy rápidamente hubo también la mayoría requerida para su elección y la aceptación de él para asumir el Pontificado. Es una decisión que requiere coraje evangélico. Él lo tiene, por eso en su mensaje invitó a no tener miedo para anunciar el Evangelio.

- ¿Cuáles fueron para usted las motivaciones de los cardenales? Es estadounidense, con 20 años en Perú, de madre española, de raíces francesas, por el apellido, también italianas, parece. Fue una elección sabia. Es el comentario general...

- Podemos expresar nuestra satisfacción por la elección que hemos realizado. Evidentemente sintonizó con el sentimiento de la gente, de los católicos del mundo y también de las personas de buena voluntad.

- ¿Su nacionalidad puede ser determinante en este tiempo difícil por esos negros nubarrones que cubren lentamente al mundo, que no están ajenos a la Iglesia? El Papa proviene de la nación política y económicamente más poderosa. Pero también se convierte en la cabeza de la Iglesia más poderosa del mundo. Política y espiritualidad, ¿una combinación perfecta? El presidente Trump fue el primero en felicitarlo...

- El cardenal Prevost, devenido en el papa León XIV, nació es cierto en Estados Unidos, pero es un ciudadano universal, un misionero de alma. Primero estuvo en el rol de Superior General de su congregación religiosa, la Orden de los Agustinos, y luego tiene su experiencia como pastor en América Latina con todo el bagaje colegial y doctrinal del episcopado latinoamericano y del Caribe. Su formación y espiritualidad le permitirán, no cabe duda, seguir impulsando el anuncio creíble del Evangelio en un mundo que necesita de los valores del Reino de Dios, paz, verdad, justicia, amor.

- Fue una gran sorpresa la elección de su nombre: León XIV. ¿Eso sería como un anuncio de que seguirá el ejemplo de León XIII (León 13) que fue una emblemática figura de la Iglesia a fines del siglo 19? Dicen que fue un Papa que se abrió a la modernidad...

- La elección del nombre habla del Papa y el programa de su pontificado, como lo vimos con Francisco y sus predecesores. León XIII publicó la célebre Encíclica Rerum Novarum...

- ¿Qué es Rerum Novarum?

- Significa: De las cosas nuevas. Es el fundamento e inicio de la Doctrina Social de la Iglesia. Es la primera encíclica social de la Iglesia Católica. Aborda los problemas sociales y económicos derivados de la revolución industrial, como la pobreza, la explotación laboral y los conflictos entre capital y trabajo. Marcó el inicio de la Doctrina Social de la Iglesia. Inspiró documentos posteriores como: Quadragesimo Anno (Pío XI), Populorum Progressio (Pablo VI) y Centesimus Annus (Juan Pablo II). Todavía hoy, sus principios guían a la Iglesia en temas de justicia, economía y derechos humanos. Al elegir el nombre de León XIV, el papa Prevost, está poniendo el acento en la necesidad de la renovación eclesial y la conversión pastoral que se necesita para que toda la Iglesia, sus estructuras, su estilo, su lenguaje, sean canales eficaces para la evangelización. Decía el cardenal Prevost en una entrevista concedida al Vatican News: Tenemos que ver cómo quiere el Espíritu Santo que sea la Iglesia hoy y mañana, porque el mundo de hoy no es el mismo que el de hace 10 o 20 años. Por lo tanto, el mensaje es siempre el mismo: anunciar a Jesucristo, anunciar el Evangelio, pero la manera de llegar a la gente de hoy, a los jóvenes, a los pobres, a los políticos, es diferente. Es necesario ir hacia adelante...

- Eligieron al Papa el Día de la Virgen. ¿Eso también tiene un significado?

- Fue el Día de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, aquí en Italia se celebra la Virgen de Pompeya. Fue una feliz coincidencia, fue providencial, ya que el Papa es un hombre profundamente mariano. Ama a María, su ordenación episcopal se dio en el Día de la Virgen de Guadalupe. La oración a María, en el balcón (de la Basílica de San Pedro), compartida con todos los fieles del mundo, demuestran ese amor filial que impregna su espiritualidad.

- El nuevo Papa comenzó su primer mensaje pronunciando la palabra “paz” y “construir puentes de unidad”. Repitió varias veces. ¿Puede ser un presagio de tiempos oscuros?

- Ya estamos viviendo tiempos oscuros. Las guerras y los conflictos armados ya están instalados en varias partes del mundo. La carrera armamentista está en un frenesí que no colabora a la pacificación. En ese contexto se da el mensaje de León XIV y su compromiso de que la Iglesia pondrá todos los medios a su alcance y trabajará incansablemente para el logro de la paz por medio del diálogo. Trabajará por construir puentes para el encuentro que favorezcan la paz.

- “El mal no prevalecerá. No tengan miedo”, dijo y pidió varias veces “seguir a Cristo”. ¿Es porque hay corrientes que no estaban haciendo eso?

- Estamos en tiempos de Pascua y las lecturas de los domingos de este tiempo litúrgico nos han presentado a Jesús Resucitado en diversas escenas con los discípulos que están atemorizados. Jesús dijo a sus discípulos “no teman” ... “la paz esté con ustedes”. Hoy se ha elegido al Sucesor de Pedro, que ha sido elegido por Jesús como roca sobre la cual construye su Iglesia para cumplir la misión que le encomienda: “Vayan y anuncien el Evangelio a todas las naciones”. En ese contexto, el Señor le promete a Pedro y a toda la Iglesia: “Yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella” (Mateo 16,18). Hay que seguir a Cristo sin miedo porque Él nos prometió que “el mal no triunfará”, la muerte no triunfará, el infierno no triunfará. También el día 8 de mayo, día de la elección del Papa León XIV, se celebra la aparición de San Miguel Arcangel, en el monte Gargano. Ese día en el año 492 en el Monte Gargano, Italia, apareció San Miguel Arcángel y en 1880 el Papa León XIII elaboró la oración a San Miguel contra las fuerzas del mal y la defensa de la Iglesia. San Miguel Arcángel, es honrado como protector especial de la Iglesia contra los ataques del demonio. A él le encomendamos, bajo su guarda y defensa, al sucesor del Apóstol Pedro.

- ¿Usted lo conoce? ¿Trató con él?

- Nos conocemos y hemos tenido la oportunidad de conversar. Él ocupaba el cargo de Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina de la cual el Papa Francisco me nombró miembro. Ya hemos tenido oportunidad de compartir reuniones en Roma en ese ámbito. También como Prefecto del Dicasterio de Obispos hemos conversado algunas veces. En los días de las congregaciones también hemos conversado brevemente sobre un proyecto que tenemos para el Jubileo de los Jóvenes a celebrarse a fines de julio.

- ¿Cómo es?

- Es un hombre sencillo, con un profundo compromiso con los más pobres, gran conocedor de América Latina y el Caribe. Estamos en comunión en la eclesiología del Concilio Vaticano II que el Consejo Episcopal Latinamericano (CELAM) ha promovido a lo largo de estas décadas y que está recogida en las cinco conferencias generales que se realizaron en el continente. La V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe cumplirá este 13 de mayo 18 años de su realización y fue la última. Sus conclusiones y orientaciones fueron llevadas al seno de la Iglesia Universal por el papa Francisco y que, sin dudas, seguirán siendo impulsadas por el papa León XIV.

- Sin duda es un Papa que va a dar mucho que hablar sobre todo por su origen...

- Recemos por el papa León XIV y por toda la Iglesia. Acompañémoslo con nuestras oraciones y con nuestro afecto. Caminemos con él y con toda la Iglesia en sinodalidad y en salida misionera. El Paraguay está presente también en sus intenciones...