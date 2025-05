Oficialistas podría hoy hacer “capotar” ley de derribo de narcoaviones

Rubin mencionó que la intención de no tratar el tema por parte del oficialismo es evidente, ya que hace 15 días pidió el tratamiento mediante moción de preferencia, y ayer recorrió todas las comisiones a las que fue derivado su proyecto sobre derribo de aviones, pero en ninguna quisieron dictaminar.

“Absolutamente ninguna comisión dictaminó. Mañana (hoy) está en el orden del día, o sea, habría que dictaminar. A mí me sorprende cómo los representantes del pueblo no tienen intenciones de derribar aviones narco”, dijo Rubin.

La ley actual N° 6980 habilita como reacción contra las narcoavionetas la advertencia verbal vía radio (fase I) y, como máxima medida, “realizar disparos intimidatorios”. La fase III planeada sugiere que, agotadas las dos instancias previas, se proceda al derribo.

Rubin insistió que, sin esta medida, “sería al pedo” el gasto de US$ 100 millones para la compra de aviones Super Tucano de este Gobierno.

“Yo pensé que la intención de comprar aviones de guerra era para combatir de frente al crimen organizado. Bueno, resulta que no”, dijo, y adelantó que se negará si hoy piden la postergación del proyecto.

“Yo creo que a partir ahora ya cada uno tiene que asumir su postura. Si el oficialismo me plantea una postergación, yo me voy a negar y bueno, va a pasar a votación. Lo que no quiero nomás es que escondan la mano o que sean tibios. Si vos no querés derribar aviones narco, sé claro y votá en contra”, insistió.

Dijo que el principal argumento para el rechazo es que los países de la región se oponen, según dijo, porque no quieren lidiar con que las rutas narcos migren hacia su territorio, pero que ese no es un problema de Paraguay.