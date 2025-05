Senador plantea prohibir subsidio al transporte público: estas son sus razones

En la Cámara de Senadores, esta mañana, el legislador liberal Líder Amarilla presentó el proyecto de ley “que establece la prohibición de otorgar subsidio a empresas de transporte público de pasajeros en el área Metropolitana de Asunción”.

En sus alegatos, menciona que atenta contra la libre competencia y la igualdad de las personas, preceptos de la Constitución Nacional.

Agregó que el monto erogado mensualmente en concepto de subsidio al transporte público podría destinarse a otros programas sociales, como el de la pensión a los adultos mayores.

“Está demostrado que el sistema es un fracaso en el departamento Central y área metropolitana. Lo más grave es que el Estado y todos contribuyentes de otros departamentos estamos pagando un servicio solamente del área metropolitana, pudiendo usarse esa plata para cubrir programas sociales, como por ejemplo pagarle al 100% la pensión de la tercera edad”, dijo.

Servicio de transporte es precario

Amarilla argumentó, asimismo, que el servicio ofrecido por los transportistas beneficiarios es precario, por lo que no se ve reflejado el monto ya erogado desde la implementación de dicha subvención.

Precisó que el subsidio al transporte público, en sus ya 14 años de la implementación, ha ido en aumento cada año y que en total ya se erogaron US$ 178 millones, monto que -dijo- subirá a US$ 216 millones tras concluir este 2025.

“Hasta la fecha no mejoró el servicio de transporte público, no hubo inversiones importantes. Con esos US$ 216 millones se pudo haber hecho un tren de cercanías, metrobús, transporte de larga distancia o área, muchos tipos de transporte que iban a mejorar realmente la calidad de vida de los compatriotas”, expresó.

El proyecto establece excepciones al boleto estudiantil y al subsidio que exonera a las personas con discapacidad visual.