La Contraloría es selectiva, aseguran senadores

El senador Líder Amarilla indicó que en nuestra Constitución se establece un sistema republicano y pluralista, pero que, lamentablemente el cartismo atropelló y copó todo. Dijo que el contralor Camilo Benítez es el “socio de tragos” de muchos a quienes en teoría debe controlar.

“¿Como va a ser tu socio el que te controla? Camilo es el socio de tragos, como le va a estar controlando sus cuentas. No se puede tener un recíproco control, porque hay un copamiento de un sector del Partido Colorado que no respeta un sentido democrático, va mbaretepe (a la fuerza) contra todos?, dijo el senador Amarilla.

El parlamentario indicó que el contralor se tomó facultades extraordinarias con el pedido de intervención que no están establecidas en la Constitución, violentando todo, atropellando todo.

“No se puede ser gobierno y control a la vez. No podés gobernar y tu socio otra vez él que controla tu gestión. Ahora dicen atropellamos todo, se atribuyen la suma de poderes y dejan impune a sus amigos y correligionarios violando la Constitución”, sentenció Amarilla.

Indicó que, por eso, en el extranjero se tiene la imagen de un gobierno poco serio y autoritario por que no se respeta el Estado de derecho al perseguir a los opositores.

“Ahora se les da por perseguir a los opositores, lo que no están con el gobierno irán a la cárcel. A (intendente de Ciudad del Este) Miguel Prieto (Yo Creo) se le piensa destituir o intervenir en una maniobra violatoria a los principios constitucionales solo porque no piensa como el cartismo. Dicen, vamos a echarle porque no responde a nosotros. Ni en las peores épocas de la dictadura tuvimos este tipo de casos”, expresó Amarilla.

Control selectivo

Por su lado, Eduardo Nakayama (liberal, independiente) indicó que la selectividad y el favoritismo que se tenía en la época de la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner sigue tan campante en el país. Antes en Aduanas, el cobro del impuesto era selectivo con los amigos, ahora la selectividad se fue a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General de la República, denunció el senador.

“Esa práctica de selectividad de la dictadura se trasladó en dos instituciones que debían velar por la República. Me refiero a la Contraloría y la fiscalía”, dijo Nakayama.

Expresó que le parece lamentable que el contralor se haya prestado al juego del cartismo que había anunciado en la Cámara de Senadores, que solo se iba a intervenir la gestión del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC), si se le traía la cabeza del intendente Miguel Prieto.

“Me llama la atención lo que hace ahora el contralor. Por primera vez en la historia se remite un pedido de intervención de dos municipios en simultáneos. No es casualidad, es un interés deliberado de vincular los dos casos que no tienen ningún parecido, pero que vicia el proceso desde el inicio”, sostuvo Nakayama.

Agregó que el contralor está tocando de manera inapropiada la situación de ambos municipios, por que lo que busca es la impunidad de uno, y la cabeza de otro.

“El contralor se presto al juego, porque desde el Senado se pre anunció que eso se iba a hacer”, finalizó Nakayama.