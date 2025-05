Camilo Benítez evitó confrontar opositores porque “se hace pipí”, fustiga Raúl Benítez

El contralor Camilo Benítez no asistió esta mañana a la reunión de la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara Baja (envió solo a sus subalternos) para responder sobre los pedidos de intervención, ante lo cual, diputados opositores se retiraron a modo de protesta. El más duro en su crítica fue el diputado Raúl Benítez (independiente), que acusó a Camilo Benítez de no querer dar la cara ante los legisladores por “pereri” (frágil) y para no hacerse “pipí” ante los cuestionamientos serios.