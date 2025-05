Amenaza motivó suicidio de ganadero uruguayo

Las investigaciones sobre la muerte de Gustavo Basso, coaccionista de la empresa Conexión Ganadera, en un accidente de tránsito el 28 de noviembre de 2024, determinaron que la caja negra de su automóvil Tesla, estrellado a 211 km/h contra una máquina parada, mostró que los sensores de seguridad fueron desactivados y la velocidad aumentó, llevando a la conclusión de que fue un suicidio.

El fiscal Hermes Antúnez, de la localidad de Florida, Uruguay, archivó la causa determinando que no hubo intervención de terceros y que se debió a una “acción no accidental del conductor”.

Esto condice con declaraciones realizadas por el asesor financiero Felipe Caorsi en la prensa uruguaya, involucrado en la investigación de la estafa como testigo, quien había afirmado previamente que Basso se suicidó después de recibir una amenaza de un inversor paraguayo. Según las publicaciones, Basso pudo haber tomado la decisión de suicidarse debido a amenazas de un grupo criminal vinculado al narcotráfico.

“A mí me llama de Paraguay un productor (de droga) y me dice que le parece muy bien lo que estoy haciendo. Me dice: ‘Yo soy la persona que habló con Gustavo Basso y le dije que, si no me devolvían lo que habían tocado, que elija ya a cuál de las hijas le mataba’. Y Basso le dice: ‘Bueno, te cambio mi vida por la de mis hijas, y mi socio te va a pagar’. Y ahí fue que evidentemente se suicidó”, dijo Caorsi.

Caorsi insistió en que Basso “respetó ciertos códigos mafiosos” y que su accionar pudo haber sido motivado por “presiones dentro de un esquema ilícito”. Para el investigador, el empresario ganadero no se quitó la vida por el mal estado financiero de la empresa, dado que un esquema Ponzi “siempre estuvo mal” y se sostenía con “plata de afuera”.

Caorsi incluso señaló que la persona que lo contactó sobre el incidente de Basso le dijo que en realidad fue un secuestro, que lo metieron en una camioneta y se lo llevaron, diciéndole “Pagá o alguien la queda”.

Amenazas similares

Esta situación recuerda al caso acontecido entre los investigados por la justicia paraguaya Ramón González Daher, condenado por usura y lavado de dinero y, Luis Arza, señalado como creador de un esquema Ponzi.

En un audio, González Daher reconoció haber “advertido” a un hombre (presuntamente Arza, a quien señala como deudor) con las palabras “No termines como Mauri Schwartzman, le dije”, haciendo referencia al empresario asesinado en Asunción y cercano a él.