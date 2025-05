Esperanza Martínez sobre Nenecho: “Es un estafador de la voluntad popular”

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, pretendería conseguir un nuevo préstamo de 35 millones de dólares para la municipalidad y esto generó un montón de reacciones. Al respecto, la senadora Esperanza Martínez se pronunció hoy.

“Él es un estafador de la voluntad popular; un caradura. No tiene escrúpulos, no tiene límites y lo peor es que sigue teniendo una mayoría cómplice por parte de la oposición. Es una persona que a la hora que se le llama no está en condiciones de hacer una entrevista”, apuntó la opositora.

Asimismo, dijo que “no hay un aspecto de su gestión que no esté viciado de hechos de corrupción” y consideró que “Asunción debe ser la capital más terriblemente horrible del planeta simplemente porque este señor se lleva la plata al bolsillo".

Según Martínez, el intendente capitalino “va a seguir robando hasta el último minuto” y este nuevo préstamo corresponde a un “calce presupuestario”.

Esperanza sobre caso Kattya González

En lo que refiere al caso de la exsenadora Kattya González -expulsada del Congreso Nacional por el oficialismo- dijo que este es “el emblema más claro del atropello en el Paraguay”.

A criterio de la senadora, este caso muestra “el intento de aniquilar al adversario a través de medidas judiciales”.

“Las tres personas que han sido imputadas por el libelo acusatorio han sido sobreseídas, ¿cuál es la razón por la cual Kattya no está en su banca? Acá se violó el reglamento interno, que en diciembre el cartismo presentó, el cartismo lo aprobó y en febrero lo violó, así de sencillo“, agregó.

Finalmente, reiteró que “el plan del cartismo es aniquilar al tercer espacio”, ya que “hoy es Kattya, mañana puede ser Esperanza, Celeste, cualquiera”. “Es una posición política del cartismo que no es una paranoia, son hechos concretos”, concluyó.

