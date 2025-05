Para Bachi, Miguel Prieto tiene que estar cebando tereré a Hugo Javier

El presidente del Senador, Basilio “Bachi” Núñez, se refirió a la situación del intendente de la Municipalidad de Ciudad del Este, Miguel Prieto, quien está acusado de haber robado en Pandemia. Comparó su situación con la del exgobernador de Central, Hugo Javier.

“Ustedes saben bien que en Pandemia él (Miguel Prieto) fue sindicado por haber comprado por más de 3 mil millones de guaraníes víveres de un kiosco, que después se corroboró, a través de la SET, de que ese kiosco no tenía la capacidad de comprar y al final eran víveres de contrabando”, explicó Bachi.

Seguido profundizó: “Fue una simulación de compra. Por eso yo suelo decir que Miguel Prieto es un ladrón de Pandemia y creo que él, por el robo descarado que hizo de 42.000 millones de guaraníes a Organizaciones intermedias, llámese ONG, llámese Comisiones Vecinales. Lo mínimo que puede estar haciendo es, no tomando tereré con Hugo Javier (exgobernador de Central), él tiene que cebarle tereré a Hugo Javier”.

“La Cámara de Diputados va a decidir si interviene. Hay una Comisión de Intervención y verán cuál es el mejor parecer en ambas municipalidades”, sostuvo.

Ante la consulta de si el caso de Prieto no debe terminar solo en destitución, sino que debe ir a la cárcel, el legislador fue claro. “El Gobernador de Central, en aquel entonces le transfería a las ONG dinero público, terminó en la cárcel. Entonces, ahora vemos que un Intendente, que no es del Partido Colorado, que transfirió más de 42.000 millones de guaraníes, que no se sabe donde están o tienen facturas falsas”.

“¿Por qué uno que es colorado está preso y uno que no es colorado está vivito y coleando?“, finalizó.