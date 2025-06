Kattya cree imposible fallo en contra, salvo cartistas “marginales” tuerzan a la Corte

“Yo no puedo perder en un país con una justicia honesta”, dijo la senadora expulsada Kattya González (opositora) a la acción para anular su pérdida de investidura. No obstante, dijo que el anuncio del “marginal (Basilio) ‘Bachi’ Núñez” de que no acatarían un fallo en contra, es un “mensaje encriptado” para arrodillar a la Corte.