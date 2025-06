Senado aprueba ley de “norma de conducta” para el Rally

El proyecto presentado por los cartistas Orlando Penner y Juan Carlos “Nano” Galaverna planteaba numerosas sanciones para espectadores del rally y actuaciones inconstitucionales que finalmente fueron eliminados o modificados en un dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales, órgano que preside José “Pakova” Ledesma (liberocartista).

Los espectadores deberán permanecer en las zonas habilitadas; acatar instrucciones de la seguridad y la Policía; no invadir las pistas; no incurrir en violencia o ingesta excesiva de alcohol; no arrojar objetos a los vehículos y personas; cumplir horarios de ingreso y salida; no usar parlantes que superen los 90 decibeles.

Rally: se eliminaron sanciones y faltas

La Policía, la Fiscalía y la organización actuarán en forma coordinada respetando los derechos de las personas; se evitarán las interpretaciones restrictivas; la Policía hará controles pero los comisos y detenciones se coordinarán con la Fiscalía. Se eliminaron las sanciones y faltas y se adopta un enfoque preventivo.