Cartismo buscará declarar persona no grata a embajador francés para forzar su salida del país

El senador cartista Javier Zacarías Irún, anunció que la bancada Honor Colorado analizará el próximo lunes un proyecto de declaración para declarar persona no grata al embajador de Francia en Paraguay, Pierre-Christian Soccoja, luego de que este hiciera un comentario sobre los constantes viajes del presidente de la República, Santiago Peña.

“Estamos conversando, todavía no se trató oficialmente en bancada, pero tengo entendido que el líder presentará el lunes un proyecto para declarar persona no grata al embajador”, afirmó Zacarías Irún en una entrevista. Según explicó, la intención es forzar la salida del diplomático del país, en un plazo de entre 48 a 72 horas, en aplicación del artículo 243 de la Constitución Nacional, que establece principios de autodeterminación y no intromisión en asuntos internos.

El legislador calificó las declaraciones del embajador como una acción “premeditada” y “orquestada” que, a su juicio, va más allá de una expresión casual o informal. “Con nuestros defectos y virtudes, como país soberano e independiente, no podemos permitir la intromisión de nadie: ni Francia, ni la Unión Europea, ni Estados Unidos”, remarcó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, señaló que la política internacional es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo y debe ser manejada conforme a la Constitución. “Cuando existe un tumor, hay que extirpar”, sostuvo, en alusión directa a la presencia del diplomático en territorio nacional.

Lea más: Cartismo plantea expulsar del Paraguay al embajador de Francia

Lo que dijo el embajador que molestó al cartismo

El motivo del conflicto se originó tras unas declaraciones de Soccoja sobre la falta de respuesta oficial del Gobierno paraguayo respecto a un tema pendiente. “Todavía estamos esperando una respuesta… Como se sabe, el presidente (Santiago Peña) viaja mucho en este momento… Entonces no sabemos más. Esperamos que cuando regrese de la India conteste (de manera) más precisa”, había dicho el embajador.

Sus palabras motivaron que la Cancillería Nacional lo convocara para expresarle el malestar oficial, aclarando que “hechos como estos no contribuyen al buen relacionamiento” entre ambas naciones.

Lea más: Respuesta de Peña a idea del cartismo de expulsar al embajador de Francia