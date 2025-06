Hackeo a Santi Peña: esto dice experto en ciberseguridad

El hackeo a la cuenta de la red social X del presidente de la República, Santiago Peña, era algo que ya se venía venir y una situación por la que varias personas encargadas de la ciberseguridad de las cuentas y equipos que utilizan los altos funcionarios del gobierno deben salir a dar explicaciones, según afirmó Miguel Ángel Gaspar, experto en ciberseguridad.

“¿Dónde están logueadas las cuentas? ¿Desde qué dispositivo ingresaron? ¿Fue un enlace con código malicioso? ¿Fue falta de doble factor de autenticación? ¿Fue un compromiso de alguien que dejó abiertas sesiones con información sensible? Si el presidente tiene esta cuenta en su teléfono, ¿hay posibilidades de un desplazamiento lateral de los ciberdelincuentes hacia sus datos? Muchas cosas hay que explicar y hay que reponer esta situación urgentemente”, cuestionó.

Sobre la posibilidad de que el hackeo se realizó durante el último viaje a la India del presidente, dijo que lo primero que se debe tener en cuenta es que nunca se debe conectar a un wifi público.

“Estamos hablando de un presidente de un país, supongo que él tiene, yo no soy presidente, no soy político, soy un simple laburante. Fui a Colombia, Panamá, y el roaming de mi telefónica me dio tranquilamente, tuve llamadas, internet, en Jalisco, Guadalajara, Barranquilla, Bogotá, y no le pedí nada a nadie, ni me conecte a ningún wifi, entonces ¿por qué él no va a tener un roaming suficiente como para tener conectividad en todas partes de forma cerrada y encriptada?, no tiene sentido”, indicó.

Hackeo a la cuenta de Santi Peña

Dijo que el primer mandamiento de ciberseguridad dice: “nunca te conectes a un wifi público. Nunca metas tu teléfono a cargar en una estación de carga que no sabes que hay conectado”, y fue consultado sobre si es que los antecedentes de espionaje y hackeo a las páginas del Estado deberían haber fortalecido las medidas de ciberseguridad, a lo que respondió que son situaciones que se tendrían que haber revisado.

“San Agustín decía: errar es humano, pero perseverar en el error es demoníaco. Una cosa es que haya errado una vez, pero otra cosa es que sigas manteniendo el error, porque eso ya es demoníaco, es cosa del diablo, como diría mi abuela que en paz descanse”, sostuvo.

Recordó que le preguntaron al ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, por el teléfono de Peña cuando se dio a conocer el caso de espionaje brasileño, a lo que el funcionario de Estado habló de recomendaciones, no así de estándares obligatorios que debían haberse generado ese día para el uso de tecnología e internet.

“Vos no podés permitir que tu presidente venga y use un teléfono cualquiera, o que tenga un sistema operativo que esté desactualizado, que use WhatsApp Plus, porque le gusta saber quién está escribiendo y todo ese tipo de tonterías, porque se supone que va a manejar información sensible, crítica, secretos del Estado y un montón de cosas, entonces vos tenés que agarrarle a tu presidente y decirle, mirá, este va a ser tu teléfono, esta va a ser tu obligación, este va a ser tu mensajero”, criticó

Por último, citó el caso de Suiza, donde utilizan una aplicación mensajería obligatoria desarrollada por el mismo gobierno, para los funcionarios públicos, incluso en su vida privada.

“Estamos hablando de que nada de eso pasó y lamentablemente tiene que pasar esto para que hablemos de este problema”, finalizó.