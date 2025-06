Evidencian otra licitación direccionada de Itaipú en la compra de camionetas

Itaipú, cuyo director paraguayo es el exgobernador del Alto Paraná y exdiputado cartista Justo Zacarías Irún, publicó días atrás el llamado a licitación para la compra de 18 camionetas 4x4 tipo pickup, por casi US$ 1.000.000. No obstante, no tardó en quedar en evidencia que esta nueva convocatoria de la binacional está completamente direccionada. “Impresionante los perros en Itaipú cómo no se cansan luego de robar”, denunció el empresario Juan Diego Fernández, director de la UIP Joven a través de sus redes sociales.