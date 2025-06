Cartismo aprueba intervención y aparta a Prieto de la comuna de Ciudad del Este

La mayoría cartista en Diputados aprobó la intervención al municipio de Ciudad del Este, lo que implica apartar -por ahora momentáneamente- al intendente opositor Miguel Prieto (Yo Creo) de la gestión de la segunda ciudad más importante del país, para que asuma un interventor a ser designado por el Ejecutivo.

El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C) solicitó primeramente tratar el pedido de intervención a la gestión del intendente cartista de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, pero la aplanadora cartista en pleno lo rechazó.

El diputado Guillermo Rodríguez (Yo Creo)fue el más enfático en acusar que esto fue tiene como fin “matar políticamente” a Prieto, en una estrategia perpetrada por el cartismo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Señores, que ya no le engañamos a nadie. Esta no es una votación más, esto es una ejecución política llevada adelante por sicarios políticos profesionales que lo hicieron antes y lo van a volver a hacer", acusó Rodríguez.

Lea más: Diputados cartistas adelantan aprobación de intervenciones de CDE y Asunción

El mismo remarcó que “acá no molesta la falta de recibo, la falta de documentación, la falta de factura. No. Molestan las 1.300 obras, molestan las plantas asfálticas, molestan los buses eléctricos, molestan las inversiones en salud que se hicieron por millones de dólares cuando el Estado paraguayo por décadas abandonó o no a mi ciudad, a su pura suerte”.

El diputado cartista Alejandro Aguilera, presidente de la comisión especial del caso Ciudad del Este, justificó el dictamen en mayoría por la aprobación, centrándose en repetir los argumentos de la Contraloría y sin contrastar con la documentación remitida por Prieto.

Intervención en CDE: “Factura a Prieto por haberle ‘cortado el chorro’ al clan Zacarías”

Por su parte, el diputado Walter García (Yo Creo) defendió el dictamen en minoría en contra, señalando que Prieto respondió a los todos los cuestionamientos de Contraloría, y remitió documentación que no se tuvo en cuenta.

Señaló que de hecho los argumentos poco importan al cartismo, ya que la decisión estaba tomada y que el “objetivo real” es​ pasarle factura a Prieto por haberle “cortado el chorro” al clan Zacarías y al Partido Colorado en ciudad del Este.

“La decisión está desde que se sentaron con el contralor (Camilo Benítez) a tratar esta operación política”, acusó el diputado Raúl Benítez (Independiente).

Lea más:Dictaminan a favor de la intervención de Asunción

En otro momento, Benítez reconoció que el único hecho imputable a Prieto es el de nepotismo por designar a su prima como directora, pero pidió coherencia a sus colegas, y que si lo iban a echar por eso, que hoy mismo saquen a sus nepobabies.

“Sean coherente colegas, cuando hoy mencionen nepotismo, hoy mismo échenle a sus familiares de sus despachos”, retó Benítez.