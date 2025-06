Liberales definen hoy si participarán o no del informe de gestión de Santiago Peña

Los senadores liberales Líder Amarilla y Salyn Buzarquis dejaron en claro que el presidente Santiago Peña no tiene nada que informar, más allá de un país de maravillas que no existe en la realidad. Ambos señalaron que en bancada definirán si asisten o no al acto de mañana en la noche y resaltaron que el jefe de Estado demostró no tener autonomía al presentar su informe primero ante la Asociación Nacional Republicana (ANR).