Peña se coronó como “tembiguái” y necesita “baño de realidad”, afirman

Los diputados opositores Guillermo Rodríguez (YoCreo) y Raúl Benítez (Independiente) se despacharon duramente contra Santiago Peña por denigrar el cargo de presidente de la República, la Constitución y la institucionalidad y hasta a él mismo, al comportarse como un “tembiguai”.

A esto le sumaron que, a juzgar por su “informe”, vive en otro planeta o en una “burbuja”, disociado de la realidad de la mayoría de los paraguayos.

“Esas son actitudes propias de un tembiguai, de un secretario, presentar primeramente ante su equipo político lo que sería su rendición este año, cuando lo debería de hacer primero ante el Congreso de la Nación“, cuestionó Rodríguez,

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este además que destacó que “esas son actitudes de alguien que no tiene oficio de mando ni de poder”, sino que está sometido a un pequeño grupo.

Peña menosprecia la institucionalidad, denuncian

Por su parte, el diputado Benítez remarcó que lo que cuestionan es que se menosprecie tanto la institucionalidad, que se pinte como normal que el mandatario tenga que rendirle cuentas a un “patrón” antes que a la ciudadanía.

Lea más: Peña describe un Paraguay que no existe y recibe lluvia de críticas

“Lo que esta haciendo Peña con este gesto es terminar de coronar una de las gestiones más vergonzosas de la era democrática por parte de un presidente de la República. Él desprecia su cargo y se desprecia a él mismo”, dijo Benítez.

Insistió en que el desprecio también es la ciudadanía y a la institucionalidad, ya que “lo que dice es ‘a mi no me importa la gente, lo único que me importa es rendirle cuentas a Horacio Cartes, a mi no me importa lo que dice la ciudadanía ni la Constitución”.

Por otra parte, ambos legisladores consideraron igual o más grave el grado de desconexión con la realidad nacional de que demuestra Peña, algo que a criterio de Rodríguez se debería a la manga de “adulones” que rodean al mandatario.

“Obviamente, nos va a presentar el PowerPoint de la mentira, el de un Paraguay donde él nomás y unos pocos viven bien. Estoy más seguro que los varones de la adulonería van a aplaudirle de pie, pero alguien tiene que bajarle a la órbita al presidente Peña, que considero que está aplazado en muchísimas cuestiones”, afirmó.

Adelantó que, si sigue en este camino, Peña “va a pasar como el presidente de la República en la más absoluta de las intrascendencias”.

“Hay que darle un baño de realidad al presidente Peña, hay que mostrarle que, en estos dos años de gestión, se está viviendo absolutamente una tragedia en materia de salud pública, de inseguridad, y no se están evidenciando obras de infraestructura que puedan dejar un legado”, le reclamó Rodríguez.

Falta de logros en gobierno de Peña

Por su parte, del diputado Benítez agregó que, para colmo, el informe de Peña “denota la falta de logros, mucho decir por hacer y repitiendo puntos del año pasado, es decir, denota una ausencia de hechos”, es decir, está inflado con “refritos”.

Lea más: Por ser “pandorga”, “servil” y “mentiroso”, harían vacío a Santiago Peña en el Congreso

Pero, sobre todo, remarcó que “denota que vive en un país paralelo, y eso no es un accidente, entre viajes, un tipo que no toca el piso, que se va a su casa en San Bernardino, el tipo vive en una burbuja”.

Benítez, finalmente, dijo que, pese a que este es un gobierno que solo le importa su grupo, que menosprecia a la gente y que acumula poder y riquezas, “hay una sola cosa que nunca te puede dar ni un cargo, y esa cosa es algo que no puede conseguir nunca Santiago Peña: dignidad”.

Peña fue el pasado miércoles 25 a dar un “informe de gestión” a la Junta de Gobierno, encabezada por Horacio Cartes, donde se apreció una nula autocrítica por parte del gobierno, más que un tímido pedido de “pinchar” a ciertos ministros para que empiecen a trabajar más en sus carteras.

Confirmó que gobierna solo para un sector de ANR, dicen

Para el diputado opositor Diosnel Aguilera (PLRA, C) el hecho de el presidente de la República, Santiago Peña haya ido primero a rendirle cuentas al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes es precisamente el resumen de su gestión, es decir, que gobierna solo para un sector interno de la ANR.

“Para mi, el mensaje de Cartes fue muy fuerte, primero rendirle cuentas a él y luego al resto y con esto el presidente demuestra una vez más el sometimiento y que sigue predispuesto a gobernar para un sector de los paraguayos, ni siquiera para su partido, porque gobierna para el sector interno que lidera Cartes”, afirmó Aguilera.

El mismo dijo que aún no definieron en la multibancada opositora si van o no el martes 1 de junio a escuchar el mensaje en el Congreso, pero a su criterio, no vale la pena.

Lea más: Por ser “pandorga”, “servil” y “mentiroso”, harían vacío a Santiago Peña en el Congreso

“Nuestra presencia en el 1 de julio en la rendición de cuentas va a depender de la decisión de la multibancada, particularmente me parece una falta de respeto que haya ido a rendir cuentas ahí antes que nosotros. No sé que sentido tendría estar ahí, si por mi fuera no iríamos”, acotó.

El mismo dijo que su postura no es solo por el menosprecio a la institucionalidad, sino a que ya escucharon todos los “supuestos logros”, y no son creíbles. El PLRA tiene 22 diputados, pero, aparentemente, hay posturas divididas sobre hacer o no el vacío a Peña.

El 1 de julio debe ir al Congreso

Por mandato constitucional, el presidente de la República, Santiago Peña, debe concurrir este martes 1 de julio ante el Congreso para rendir su segundo informe presidencial, según establece el artículo 184 de la Carta Magna.

La convocatoria realizada por el presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, está fijada para las 20:00 del martes 1, aunque sectores de la oposición en ambas cámaras están analizando no asistir como medida de protesta, debido a que el mandatario priorizó informar primeramente al presidente del Partido Colorado y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, antes que al Congreso, como obliga la Constitución.