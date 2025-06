Salta sobreprecio de G. 177.000 por cada uniforme para guardiacárceles

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) dejó en evidencia las llamativas diferencias entre los dos llamados que realizó para la compra de uniformes para los agentes penitenciarios en el marco del plan financiado por la Itaipú Binacional, cuyo director paraguayo es Justo Zacarías Irún. Cantidad de prendas, precios y requerimientos más específicos aparecen en el comparativo de los dos procesos que puentearon la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

En la primera adjudicación, del 12 de agosto de 2024, la Unops adjudicó a la empresa Dulce Hogar SRL, representada por Vivian Lis Arce y Carlos Fernández Bueno, la provisión de 1.942 prendas para los guardiacárceles, por un poco más de G. 679 millones. Es decir, el precio unitario era de G. 350.000 por cada conjunto de chaqueta de mangas largas y pantalón a ser proveído a los agentes penitenciarios a cargo del Ministerio de Justicia.

La Unops en una llamativa maniobra canceló esa compra con la plata de la Itaipú y procedió este año a realizar una segunda convocatoria para esas prendas. Para esta convocatoria el proveedor favorecido el 21 de abril de 2025 es Unimer SA, representado por Iván Daniel Urbieta Skaf y Martín Urbieta Skaf. El precio a ser pagado por 1.446 conjuntos de chaqueta de mangas largas y pantalón es de alrededor de G. 762 millones.

Con este monto, cada conjunto para guardiacárceles trepó a G. 527.000. En otras palabras queda al descubierto un sobreprecio de G. 177.000 por cada uniforme respecto al llamado anterior, de acuerdo a los escasos datos publicados por el organismo en su página web.

Cambios sugestivos

El segundo llamado de la Unops para la compra del conjunto de chaqueta de mangas largas y pantalón tuvo sugestivos cambios que aparentemente pretendían beneficiar a una firma específica.

En primer lugar aparece la significativa reducción de la cantidad prevista. La primera adjudicación fue para 1.942 conjuntos (20% de aumento y 12% de contingencia sobre 1.446 prendas iniciales), según los informes.

En tanto, la segunda convocatoria ya solo fue para 1.446 uniformes. No hay rastros de ampliación, tal como se dejó constancia en la primera adjudicación.

Otra modificación muy particular tiene ver con la inclusión de ítems específicos con relación a la experiencia en provisiones de bienes similares para la Unops. En el primer llamado no estaba ese requerimiento.

No parece casual que Unimer SA haya ganado en el primer llamado para la provisión de uniformes para los presos.

Cobra millones por su intermediación

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) cobra millones por su intermediación en este tipo de proyectos. La Contraloría General de la República (CGR) habría revelado que el porcentaje de comisión llegaba incluso al 27%.

Según los registros, la Unops realizó adjudicaciones por más de G. 222.921 millones (27,8 millones de dólares) en los últimos entre enero de 2024 y abril de este año. Atendiendo ese monto, se podría calcular que el organismo internacional habría cobrado solo por la intermediación alrededor de US$ 7,8 millones.

En el caso del proyecto de “Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana en Paraguay”, bajo el cual se compraron los uniformes para guardiacárceles y personas privadas de su libertad, no existe el dato del desembolso exacto realizado por la Itaipú Binacional a la Unops. En el primer llamado, las adjudicaciones de los seis lotes: uniformes para guardiacárceles (chaquetas, remera y campera), presos (remera, short y buzo) y accesorios (zapatos, pasamontañas, quepis, cinturón, zapatillas, etc.) alcanzó US$ 209.721 (alrededor de G. 1.677 millones). En el segundo llamado solo se repitió la compra de chaquetas.