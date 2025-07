Mineros fueron “sorprendidos” con proyecto de prohibición de cianuro, afirman

Los miembros de la Asociación de Mineros y Afines de Paso Yobaí fueron “sorprendidos” con el proyecto de ley que plantea la prohibición de cianuro para la extracción de oro, según afirmó Rubén Aguilera, presidente del gremio.

“Nosotros nos sentimos de alguna forma, por decirlo así, totalmente avasallados en nuestros derechos porque no fuimos partícipes. En ningún momento se nos invitó a nosotros a participar ni mucho menos a la gente profesional que están en nuestro rubro. Y hoy esta ley plantea la prohibición del uso del cianuro, en contrapartida, nos parece algo, estamos en el Guairá y siempre se hace al revés, a nosotros nos habían prohibido el uso de mercurio”, sostuvo.

Explicó que en un proyecto de Minamata, que trabajaron en conjunto con gremios, Municipalidad de Paso Yobái, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Ministerio de Salud, Ministerio de Minas y Energía, establecieron el uso de cianuro en reemplazo del mercurio, porque “el cianuro es degradable con el medio ambiente, no contamina”.

“Se formó una acusación mediática donde intervienen diferentes sectores que no están, no tienen conocimiento. Presentan unos estudios que nosotros le pedimos por escribanía, le solicitamos a la pastoral social de Villarrica. Nosotros negamos rotundamente (la contaminación). A nosotros no afecta porque el cianuro bien utilizado, el cianuro como cualquier otro químico contamina, eso no podemos desconocer. El mal uso va a contaminar como cualquier insecticida. Ahora, el uso moderado no contamina”, aseveró.

Reconversión de la industria del oro

Aguilera contó que reconvirtieron la industria de extracción del oro tras la publicación del proyecto de Minamata que prohíbe el uso de mercurio y que la nueva prohibición de cianuro afectaría el efecto multiplicador que genera 2.000 manos de obra y los más de 400 camiones que trabajan en la zona, generando ingresos anuales de entre US$ 15 y 20 millones con la exportación de aproximadamente 200 kg de oro al año, e insistió en que de 195 países solo cinco prohibieron el uso de cianuro.

Sobre la denuncia realizada por parte del sector de yerbateros, aseguró que la mayoría también se dedica a la extracción de oro, pero no descartó que un “magnate” de la yerba tenga interés en perjudicar a los mineros, aunque evitó dar el nombre.

Por su parte, la senadora Esperanza Martínez, proyectista de la prohibición del uso de cianuro para la extracción de oro, explicó que la sustancia contamina aire, agua y suelo, afectando principalmente a la producción yerbatera.

“Yo visité en dos oportunidades, fue mi equipo el día que se presentó el informe de la Universidad Católica con la vicaría de Villarrica que hicieron una investigación de 2 años, donde ahí se demuestran que hay contaminaciones de 70, 80, 90%, o sea, 90% más. Tenemos el informe, es un documento de la Universidad Católica. Ahora van a empezar a ver la contaminación en las personas. Entonces, hay un trabajo serio hecho más la denuncia de los propios pobladores y la idea es que esto sirva para mejorar”, refirió.

Penas e incentivos

La legisladora indicó que el proyecto de ley contempla, además de penas y sanciones por el uso de cianuro, también incentivos para el paso a otro tipo de extracción más amigable con el ambiente, a fin de estimular a la industria.

“Penas administrativas, multas, cierres parciales, cierres definitivos y sobre todo la ley también establece mecanismos de créditos, mecanismos de exoneraciones para que pasar de un sistema al otro tenga ventajas y ayudar a que realmente haya incentivos para que esto suceda. Hay sistemas que no utilizan estos productos, implica una inversión, implica un cambio del modelo de extracción”, sostuvo.

Agregó que cuentan con datos de más de 300 piletas que son clandestinas, por lo que la empresa Lampa debería estar aún más a favor de que se realicen los controles para controlar la extracción irregular.

“Se habla de las autoridades municipales, de la gobernación, de diputados de todos los colores, de todos los tamaños y formas, como siempre. Cuando hay corrupción, cuando hay irregularidad, estamos los políticos detrás lastimosamente”, lamentó sobre la posibilidad de que políticos estén vinculados a la extracción irregular de oro en la zona.