Unops dice que no tiene porcentajes fijos

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) afirma que no es una ONG, una consultora ni una empresa privada. Tampoco implementa un porcentaje del 20, 30 ni 40%. “Aplicamos el principio de Net Zero Revenue”, es decir, solo se recuperan costos. UNOPS no genera utilidades” (sic), según la carta remitida por esa entidad a nuestra directora.