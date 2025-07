Lo que dijo Santiago Peña sobre Milei, el Mercosur y China

En una reciente entrevista publicada por el medio argentino TN, el presidente de la República, Santiago Peña, destacó su afinidad con las ideas de libertad económica que promueve el mandatario argentino Javier Milei y afirmó que Paraguay ya viene aplicando ese modelo desde hace dos décadas.

“Paraguay ha abrazado las ideas de la libertad, yo te diría hace unos 20 años atrás que la venimos implementando, disminuyendo tasas impositivas, desregulando, abriendo los mercados y eso ha convertido a Paraguay en la economía más abierta de todas las economías del Mercosur”, sostuvo.

Peña aseguró que las reformas impulsadas por Milei representan una “revolución en políticas públicas” y celebró que “hoy el Mercosur necesita más de esto”.

Para el jefe de Estado, el bloque regional debe dejar de lado las demoras y concentrarse en avanzar en acuerdos concretos. “La realidad es que todos estamos en una carrera contra el tiempo y el tiempo pasa y si no concretamos eh estos acuerdos y simplemente estamos dilatando la concreción de un futuro mucho más promisorio para nuestros países”, advirtió.

Relación con China y defensa de Taiwán

Consultado sobre el papel de China en un escenario global cada vez más proteccionista, Peña reafirmó la postura de Paraguay de mantener relaciones diplomáticas con Taiwán, pero sin cerrar la puerta al comercio con el gigante asiático. “Admiramos a China y hay inversiones importantes de empresarios chinos en Paraguay. Valoramos eso, pero no podemos depender de un solo mercado”, explicó.

Además, planteó que el Mercosur debe tener la capacidad de negociar bilateralmente con otros países y bloques. “Los otros bloques necesitan más del Mercosur que nosotros de ellos”, sentenció.

La triple frontera y lucha contra el crimen organizado

Respecto a la preocupación de Estados Unidos sobre posibles células de Hezbollah en la triple frontera, Peña reconoció que la región ha estado bajo vigilancia desde el atentado a la AMIA en 1994. No obstante, afirmó que Paraguay ha reforzado sus controles y leyes contra el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero. “Creo que hay un problema de una percepción que es mucho peor de la realidad”, aclaró.

Remilitarización regional

El presidente también se refirió a la presentación de los nuevos aviones de combate Super Tucanos adquiridos por el Gobierno y negó que se trate de una remilitarización regional. “Nuestro problema hoy no es el conflicto armado con países vecinos, es el crimen organizado. Contra eso tenemos que armarnos”, afirmó. Subrayó que sin seguridad no puede haber desarrollo y que el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad no debe ser malinterpretado.