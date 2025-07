Villate se compara con un médico para “sacarle la nalga a la jeringa” a hackeos

El titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, se reunió esta mañana con la mesa directiva de la Cámara de Diputados, con quienes hablaron de la crisis de ciberseguridad en medio de una ola de ataques cibernéticos que dejarían en ridículo al gobierno de Santiago Peña (ANR, HC), y puntualmente a Villate.

¿Pueden usar este tipo de ataques en contra mía o del gobierno? Pueden usarlo también, pero es a lo que estamos expuestos por hacer lo que tenemos que hacer y a mí no me tiembla la mano y tengo el apoyo del presidente (Peña) para hacer este proceso, que requiere un sacrificio en materia de que nosotros no podemos hacer un cambio de la noche a la mañana", justificó Villate.

El ministro, si bien reconoció que hasta le puede generar cierta "molestia", minimizó los ataques y trató de evadir la responsabilidad, alegando que la culpa son de otras instituciones o de funcionarios particulares que no siguen los protocolos.

“Claro que molesta, como paraguayo -en general-, pero yo manejo realidades. Yo no tengo el poder de cambiar el sistema que maneja el Ministerio de Salud... o sí, todo depende de la cercanía y las capacidades de despliegue en cada una de las instituciones. Yo no soy el que maneja la clave de cada uno de los usuarios, de todos los funcionarios públicos. O sea, si el funcionario que coloca una clave que es simplemente vulnerada, no es un problema (mío)”, argumentó Villate.

En esa línea, la de tratar de “sacarle la nalga la jeringa”, recomendó los buenos hábitos, pero insistió que es responsabilidad de cada una de las instituciones públicas la vulnerabilidad de los datos.

“Doy el ejemplo de un médico: ¿El médico es responsable o no porque desaparezca la diabetes en Paraguay? No, es responsabilidad de cada uno comer sano, (...) pero es una cuestión de usos y costumbres, es una analogía lo que estoy dando, pero yo no puedo sentirme responsable de la costumbre o uso de cada unas de las personas que tienen esta responsabilidad de custodiar la clave, que es la llave para estos sistemas", afirmó.

A modo de justificación, acotó que salvo que otras instituciones de otros poderes o municipio los soliciten, ellos no tienen injerencia sobre su proceder en el área de ciberseguridad y que estos atacantes lo que buscan es “notoriedad”.

“En el caso de esto Defacement (tipo de ataque que suele tumbar las páginas web mediante vulneración de credenciales) creo que se trata más de una cuestión de tipo hacktivismo, donde ellos buscan cierto tipo de notoriedad y atacar una figura pública como es mi caso, le da esa notoriedad y buscan eso. Este o no esté yo, la situación es la misma", sostuvo.

Plantea posibles nuevos viceministerios

Villate también dijo que consideran necesario crear nuevos viceministerio para ocuparse de dos áreas en específicas, entre ellas, la de ciberseguridad.

Puntualmente planteó un Viceministerio de Gobierno Electrónico y otro de Ciberseguridad y Protección de la Información, aunque en este últimos aspecto, dijo que independientemente a crear una nueva dependencia, ya están trabajando con el Ministerio de Defensa para establecer medidas de seguridad a nivel militar para la defensa interna.