PLRA hace mea culpa, denuncia que pocos “están mejor” y renueva lucha contra el “culto mafioso” cartista

La conmemoración por los 138 años de fundación del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que inicialmente en 1887 se llamó “Centro Democrático” se realizó en su monolito sobre la Avda. Mcal. López y Yegros.

Encabezó el acto el titular partidario, Hugo Fleitas, e hicieron uso de la palabra la intendenta de Isla Pucú, Stacy López; el titular de la Juventud Liberal (JLRA), Carlos María Aquino; Agustín Saguier, Fiorella Forestieri, el senador Salyn Buzarquis y Alba Talavera.

Estuvieron presentes el exsenador Blas Llano, los senadores José “Pakova” Ledesma (liberocartista) y Líder Amarilla y el diputado Freddy Franco, entre otros. Entre las autoridades de otros partidos fraternos acudieron la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) ,entre otros.

Al cierre del acto, Hugo Fleitas dijo que habrá unidad pero no con aquellos que hacen falsos discursos opositores en el Congreso y a la noche negocian con un gobierno que intenta instalar una dictadura.

“No nos vamos a callar a este modelo, a este sistema que solamente busca enriquecerse en detrimento del Estado”, dijo.

También denunció la instrumentación de la Fiscalía General del Estado y del Poder Legislativo “que más que nunca hoy está siendo utilizada para la persecución y el intento de acallar a quienes estamos en contra de este sistema”, subrayó.

Regina Ríos, miembro del Directorio, añadió: “Nos encontramos luchando contra la mafia”. Urgió depurar de sus filas “a aquellos que hacen culto al dinero del crimen organizado liderado por Horacio Manuel Cartes Jara”.

“La mafia, que corrompe los tres poderes del Estado, el Legislativo comprando a algunos de nuestros parlamentarios; el Ejecutivo teniendo a un presidente títere de la mafia y el Poder Judicial donde le reina la impunidad absoluta”, agregó.

El senador Salyn Buzarquis manifestó que el cáncer que está matando al Paraguay es el cáncer de la corrupción. “El verdadero liberalismo no se vende, no se alquila, no se calla y no se rinde”, añadió.

Alba Talavera, vicepresidenta del PLRA, expresó: “Nos prometieron que íbamos a estar mejor, sin embargo ellos son los que están mejor. ¿Dónde está ese bienestar que nos prometieron?”.

Stacy López, intendenta de Isla Pucú (departamento de Cordillera), lamentó que la juventud migra con sus títulos a otros países por la falta de empleo.

Carlos María Aquino, titular de la JLRA, lamentó que el partido de gobierno haya copado todos los espacios de poder sin discusión ni debate con los opositores. Llamó al PLRA a revisar cuáles son las políticas públicas que ofrece a la ciudadanía.

Agustín Saguier, apoderado partidario, pidió mirar con honestidad el presente, en un Paraguay que les exige a los liberales ser autocríticos y renovar el compromiso con la transparencia, ética y cercanía con la gente, abrazar las causas ciudadanas, apoyar a los jóvenes, a los inversores y a las familias.

Fiorella Forestieri, concejala de Asunción, recalcó que el PLRA es el único partido opositor que cubre las mesas de votación en todo el país y que sigue siendo un faro en momentos oscuros como en la Guerra del Chaco (1932-35) y en la dictadura stronista (1954-1989). “Nos duele el autoritarismo, y la democracia parece muchas veces estar a prueba”, recalcó. Pidió hacer un “mea culpa”, ya que el pueblo se aleja del PLRA porque no siempre estuvieron a la altura de los designios que dicen defender. “La democracia no se negocia”, finalizó.

Bajac, condenado pero presente

Pese a los discursos de honestidad y repudio a imitar la corrupción de los gobiernos colorados, las autoridades partidarias consintieron la presencia de cuestionados personajes entre ellos el exministro de la Corte Suprema condenado a tres años por coima, Oscar Bajac.

No es la primera vez que el titular del PLRA, Hugo Fleitas, rinde homenaje a Bajac. Hizo lo mismo cuando el Directorio partidario se reunió en Concepción en octubre de 2023 y el condenado fue calificado como un “líder político” y héroe del liberalismo. Incluso se atrevió a dar “cátedra” sobre cómo ganar las 14 intendencias y recuperar la gobernación de Concepción en ese entonces.