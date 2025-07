“Comisión garrote” no descubrió nada nuevo, considera Filizzola

Si bien reconoció que aún no leyó todo el informe preliminar presentado por la Comisión de Investigación, el senador Rafael Filizzola, pero sostuvo que no escuchó ninguna novedad en cuanto al tema de lavado, por lo que cree que no se va a descubrir nada que ya no se sepa.

“Cuando se habla de números, realmente no me cuadra. Por ejemplo, cuando se pone mucho énfasis en los salarios. La verdad es que si uno mira la cooperación, gran parte se fue a parar a instituciones públicas”, comenzó señalando el legislador.

Seguido remarcó: “Esa cuestión de que unas cuantas ONG se quedaron con no sé cuántos millones de dólares, eso es sumamente fantasioso y basta mirar nada más los destinatarios de los distintos programas de cooperación. Todo programa de cooperación parte de un acuerdo entre el Estado y la agencia cooperante”.

“Sí, hay algunas líneas de cooperación, pero son montos muy bajos. Que si van para promover la participación ciudadana o las organizaciones sociales, parece ser el tema que no le gustaba al oficialismo, es que haya dinero para fortalecer organizaciones sociales y otras formas de participación ciudadana”, expresó.

A continuación dejó en claro que no hay cooperación sin consentimiento del Estado. “No solamente consentimiento, sino en los programas de cooperación se especifica claramente cómo, para qué y de qué manera se usa. Así que no tiene mucho sentido lo que leí hasta ahora”.

“Yo creo que pasó lo que sabíamos que iba a pasar. No encontró nada irregular. Yo creo que había en la imaginación una suerte de creencia que la oposición se beneficiaba con el trabajo de la cooperación internacional, pero la cooperación internacional no trabaja con partidos políticos, trabaja con gobiernos”, manifestó Filizzola.

A renglón seguido fue tajante: “Lo más lamentable de esta comisión es que es un refrito de lo que hicieron en Rusia, después copió Orbán en Hungría, pero resulta ser que ahora Hungría es prácticamente el país con el que más afinidad cultural, política, sociológica tenemos”.

“Finalmente, repito que es una comisión que fue copiada de experiencias que no tienen nada que ver con la política exterior paraguaya. Que no tienen nada que ver con la historia de nuestro país, con la trayectoria en materia de cooperación. Y en este punto sí voy a decir que la cooperación para Paraguay es importante cuando se da la transferencia de tecnologías que nosotros no tenemos o cuando nos permite aprender determinados procesos que no conocemos”.

“Al principio, la Comisión empezó mucho con el tema de las ONG, después se fue con el tema de la prensa y después se fue contra Banco Atlas. Fue bastante errática. Se creó para una cosa y terminó haciendo mil cosas más", indicó el senador.

Para finalizar acotó: “Yo no creo que hayan descubierto algo que ya no sepamos. No escuché por lo menos ninguna novedad en materia de lavado y sí mucho silencio sobre qué pasa con la cooperación de Itaipú. ¿Qué pasa con las ONG que reciben plata de Itaipú? Que ahí sí hay un interés público, porque es plata de los paraguayos y uno de los miembros tenía una ONG financiada por Itaipú”.