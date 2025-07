Aumento de feminicidios refleja discurso cínico del Estado, señalan senadoras

La senadoras Esperanza Martínez (FG), y las coloradas Lilian Samaniego y Blanca Ovelar lamentaron la muerte de varias mujeres en los últimos días en manos de sus parejas o ex parejas y la muerte de una niña madre, víctima de un abuso sexual.

Las parlamentarias indicaron que el gobierno de Santiago Peña no está tomando en serio esta problemática y tildaron de discurso cínico a los que satanizan la palabra “género” para desmeritar la lucha por los derechos de las mujeres, pero hablan de la “familia”.

“Esta semana me invade una tristeza y una impotencia por la muerte de esas mujeres y por la muerte de esa niña madre. Es lamentable como muchos dicen que hablar de género es una cuestión ideológica, cuando en realidad es una cuestión de derechos. Una niña madre a los 13 años, abusaba y embarazada a los 12 años. El padre rogó para la interrupción del embarazo (...)”, dijo la senadora Esperanza Martínez con la voz entrecortada y continúo su alocución diciendo.

“Sin embargo, prevaleció del fanatismo a la ciencia, porque hoy, nuestro sistema de salud es un sistema deshumanizado, un sistema que no mira a las personas, qué no ve la realidad de cada una de ellas, que no se ocupa de cada una de ellas, sino mira los números. Esta niña no debería estar muerta debería estar protegida por el Estado”, sentenció Martínez.

Agregó que, desde gobierno, para las redes sociales hablan de protección cuando la realidad es que no existe política de Estado para frenar los reiterados hechos de violencia hacia las mujeres y los niños.

La senadora dijo que Santiago Peña no pronunció en su informe anual ni una vez la palabra mujer y tampoco se acordó del sector, lo que refleja el desinterés del este gobierno en proteger a las mujeres.

“El sistema de salud que tiene, falla, no se tiene una política de Estado que se ocupe de la gente. Todas las reformas que dicen son para ahorrar plata. Las reformas que plantean para cerrar ministerios, para destinar esa plata en programas para seguir robando, pero nadie se acuerda de las niñas madres. En su discurso el presidente Peña nunca habló de la mujer. Hay violencia obstétrica, hay la violencia contra las mujeres a diario y no se hace nada. El discurso es solo para las redes sociales cuando la realidad es que las mujeres mueren", sentenció Martínez.

Por su lado, la senadora Lilian Samaniego recordó el pedido de crear juzgados especiales para tratar los casos de violencia contra la mujer, proyecto de ley que fue desvirtuado en la Cámara de Diputados y que tuvo el veto del Santiago Peña.

“Que dolor, cuando el ministerio y la justicia te piden la creación de estos juzgado para hacer frente a esta realidad que vive nuestra sociedad, pero no pudimos darle esa herramienta legal. Estamos normalizando lo que es anormal. En una semana cinco femicidios, si esto no nos indigna que nos puede conmover”, señaló Lilian Samaniego.

La palabra género

Por su lado, la senadora Blanca Ovelar indicó que varias figuras del gobierno están satanizando la palabra género desde el absoluto desconocimiento, generando una carga de odio y discriminación que se ve reflejado en la sociedad violenta que tenemos.

“No puedo permanecer indiferente y no decir nada. No cesa en el país el horror de los casos de femicidios. Se busca satanizar la palabra género, otra vez esa cantinela, la carga de la discriminación, el menoscabo y la violencia contra la mujer tiene un fuerza cultural. Se promueve la violencia, se menoscaba todo lo que es el esfuerzo de la mujer por la igualdad de hace siglos”, dijo la senadora Ovelar.

Indicó que se debe promover un leguaje inclusivo, pues cada día se profundiza el resentimiento social y la violencia hacia las mujeres.

“Me asusta el torrente de odio que se hace en redes, tenemos que empezar a recuperar la palabra sensata. Estamos de luto por las muerte de esas mujeres en el país. Le forzamos a una niña a dar a luz. En democracia debemos fomentar las virtudes cívicas, porque con el cinismo no vamos a recuperar nada", manifestó Ovelar.