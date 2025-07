Rocío Abed: “A lo sumo llegaba al dulce de batata y habla de cheesecake”

La senadora Celeste Amarilla hizo un paralelismo entre la Francia de la toma de la bastilla y el Paraguay actual, en el cual los cartistas viven en una nube de poder, y se desconectan de la realidad al igual que María Antonieta en 1789, quien no tenía idea de la pobreza que sacudía a su país debido a los abusos de la monarquía.

“Se cumplieron 236 años de la Toma de la Bastilla. El pueblo se hartó de los abusos de la monarquía y de vivir en la pobreza a su sombra. El mismo 14 de julio María Antonieta preguntó por qué la gente estaba apedreando el Palacio y le dijeron: ‘porque no tienen qué comer, ya no tienen ni siquiera pan’, y la reina respondió: ‘Pero y ¿por qué no comen tortas?' Horas después su cabeza y la de su esposo rodaban ensangrentadas en las calles”, comenzó diciendo durante la sesión ordinaria la senadora Celeste Amarilla, en referencia a las declaraciones emitidas por la diputada Rocío Abed, pareja sentimental del director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún.

La líder de bancada cartista, Rocío Abed, afirmó en plena sesión de la Cámara de Diputados que “ya estamos mejor” y no hay compatriotas pasando hambre, porque hay gente que “va la Expo”, que fue a tomar café y comer “cheesecake” a un festival y porque turistas van a comprar a Ciudad del Este.

“Esta diputada, que no ha tenido seguramente ni un contacto con la realeza en su vida, repite la frase de María Antonieta, y dice que porque 3.500 personas comen cheesecake y toman latte no hay pobreza en el país. Yo hasta hoy no he comido cheesecake y sospecho que esta señora hace poquito la conoció, porque se ha criado a lo sumo con dulce de batata, pero llegó a diputada", expresó Amarilla.

Trató también a Rocío Abed de vivir en una nube de millones que le provee la Itaipú Binacional, donde su esposo Justo Zacarías es director paraguayo. Pero le advierte que su cabeza depende de una lapicera, al igual que la de María Antonieta dependía de la guillotina.

“Rocío está envuelta en su nube de poder, ese poder efímero que da la política. En su nube de millones, su danza millones que le proporciona Itaipú. También me tocó ser la esposa de un director (Franklin Boccia, entre 2012 y 2013), pero no me mareó para nada ese puestito donde tu cabeza depende de una lapicera, no de la guillotina del pueblo”, agregó la legisladora opositora.

Sin embargo, lamentó que el pueblo aquí siga votando a sus verdugos, a los mismos rateros, a los que le empobrecen cada día, y advirtió que en algún momento podrían colmar la paciencia.

“No creo que el pueblo pida la cabeza de nadie, menos la de Rocío Abed, que no creo que tenga nada adentro. Me indigna el nivel de encierro que tienen estos cartistas cuando aquí no hace falta cerrar las ventanillas de la carroza para ver, sentir y oler la pobreza. Rocío Abed se está rodeando de una circunstancia ficticia porque basta que HC (Horacio Cartes) dé la orden para que deje de comprar pasteles con plata del pueblo", fustigó Amarilla.

Pidió también disculpas al pueblo paraguayo porque en nuestro país la pobreza es la verdadera pandemia, mientras muchos políticos sean unos desubicados y digan que porque se puede comprar café ya estás mejor.

“Quiero pedir disculpas, en nombre de las buenas parlamentarias, a esas mujeres que esta noche le van a dar cocido negro a sus hijos, mientras la desubicada de Rocío Abed dijo que cualquiera podría comprar un latte. Tremenda desubicación, con sus ansias de chuparle las medias al presidente (Santiago Peña) para que no le quite a su marido de Itaipú“, culminó Amarilla.