Grave denuncia por sospechas de evasión y falsificación salpica a exsocio de Santi

El abogado José Domingo Almada relató los serios hechos que envuelven a esta historia en la cual quedaría al descubierto un esquema de simulación de venta de acciones y un millonario perjuicio al erario público supuestamente cometidos por el Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez. Según el profesional, que visitó la redacción de ABC junto a Gustavo Adolfo Gamarra Montefusco, todo se inicia cuando su cliente había firmado el 15 de abril de 2021 un contrato de mandato para la compra de acciones de Electroban Saeca.

Este acuerdo, en el que Gamarra Montefusco debía aparecer como comprador de las acciones, era con el Grupo Vázquez, especificó. Comentó que en el documento se estableció un monto total de US$ 500.000 (divididos en tres cheques: US$ 250.000 a la vista y dos por US$ 125.000 cada uno, con fechas diferidas al 29 de marzo de 2022 y 29 de marzo de 2023, respectivamente) para la compra y la forma mediante la cual Gamarra tenía que transferir al Grupo Vázquez esos títulos participativos.

Almada señaló que Gamarra Montefusco cumplió con su parte del contrato al comprar las acciones a su nombre y poner luego a disposición del citado conglomerado empresarial. Sin embargo, este último fue el que no habría cumplido con la prestación contractual, que era un pago único en acciones por G. 2.200 millones en Electroban Saeca, además de un pago mensual de G. 45 millones, por cinco años como parte de la nueva directiva de la compañía adquirida.

El Grupo Vázquez –de acuerdo al abogado Almada– antes de cumplir con esa parte del contrato prefirió presentar una denuncia penal contra Gamarra Montefusco por la supuesta apropiación de las acciones. Sin embargo, este reclamo evidenció actuaciones más llamativas por parte del mencionado grupo, accionista principal de varias empresas actualmente mimadas del Estado, como ueno bank, ueno Seguros, itti Saeca y ueno Holding. En esta última, hasta abril de este año, era socio el presidente Santiago Peña.

Denuncia contradictoria

Uno de los aspectos relatados por los denunciantes al Ministerio Público es que el Grupo Vázquez presentó su denuncia por supuesta apropiación contra Gamarra y su esposa, Carolina Morínigo, el 11 de mayo de 2022. Lo contradictorio es que –según Almada– el citado conglomerado aparece el 29 de abril de 2022 (13 días antes) vendiendo, a través de un contrato privado, esas mismas acciones a la empresa New Life Internacional SA, representada por Ivo Arraes de Oliveira.

El precio de venta de los títulos fue de US$ 4,5 millones. Es decir, nueve veces más que el valor inicial.

Almada señaló que, ante estas evidencias, surgen aspectos que la Fiscalía debe investigar, como la aparente falsificación de documentos, atendiendo que los títulos participativos nunca fueron endosados por su cliente y siguen depositados en una escribanía, además de la aparición de una supuesta transacción de venta de acciones entre Gamarra Montefusco y el Grupo Vázquez.

Al respecto, una cuestión muy grave –según el abogado– es que el Grupo Vázquez, a través de un documento, con fecha 4 de mayo de 2022, remitido a la Justicia, dice que recibió las acciones por un monto de G. 13.766 millones. Sin embargo, esta operación no fue realizada ni mucho menos facturada por Gamarra Montefusco, por lo que se podría estar ante un eventual caso de evasión de pago de impuestos a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

¿Cómo el Grupo Vázquez vende las acciones? ¿cómo se tributa la venta inexistente entre el señor Gamarra y Vázquez? porque ahí tendría que haber un pago de impuestos. Ese pago de impuesto tenemos que ver qué es lo que pasó porque esa venta es ficticia (sic), puntualizó Almada.

Añadió que, posteriormente se debería verificar cuál fue la facturación entre el Grupo Vázquez y New Life, que es la supuesta compradora. ¿Cuál es el método de tributación de esa operación, de una situación de venta totalmente irregular?, subrayó el profesional.

Perjuicio enorme

Gustavo Gamarra Montefusco –quien sobrelleva una acusación fiscal y está en puertas de un juicio oral por la supuesta apropiación denunciada por el Grupo Vázquez– comentó el calvario que le toca vivir. “Me ocasionó muchísimos problemas. Muchísimos inconvenientes dentro de la Justicia. Nosotros pudimos ver de que hay muchas incongruencias o muchas situaciones que se presentaron con relación al proceso”, dijo.

“Tuvimos fiscales que lastimosamente no se empeñaron en poder buscar la verdad o encontrar realmente cuál es la situación, sino que más bien se prestaron un poco a poder cumplir con la otra parte” (sic), añadió.

Se llamaron a silencio

ABC intentó de forma insistente obtener la versión del Grupo Vázquez. Primero se contactó con la encargada de Comunicación del Grupo, Dora Cristaldo, pero esta se limitó a responder: “Denuncia de qué?” (sic) y “No tengo autorización para dar su contacto” al solicitarle el contacto de Miguel Vázquez. Al insistírsele sobre la necesidad de una versión, ya no respondió más. Luego se buscó a Miguel Vázquez, pero no atendió las llamadas ni respondió mensajes.