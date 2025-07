Senadora pedirá convocar a titular de Sedeco por presunto monopolio de un banco

Ueno bank estaría ejerciendo un monopolio en eventos de asistencia masiva y en el sistema de pagos bancarios, en detrimento de los derechos de los consumidores, según denunció la senadora colorada disidente Lilian Samaniego.

Durante una visita a la Expo 2025, Samaniego aseguró haber constatado que la compra de entradas de acceso estaba condicionada a través de Tutti, un sistema virtual desarrollado por una firma vinculada al citado banco.

“Me fui, estaba vacío, y te obligaban a entregar tus datos personales a un monopolio empresarial. Si no lo hacías, no podías ingresar. ¿Qué pasa con el paraguayo que no tiene la tarjeta Ueno o que lleva dinero en efectivo? Se está privilegiando a un sector, en detrimento del ciudadano común”, cuestionó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Derecho UNA en la mira del banco amigo de Santiago Peña

Pedirá informes a Sedeco

La legisladora anunció que solicitará la convocatoria de la titular de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), Sara Irún, ante la Cámara de Senadores, a fin de que la entidad explique:

El supuesto monopolio ejercido en el sistema de pagos de la Expo

El uso de los datos personales recolectados durante el evento

Y el alza sostenida en el precio de la carne, en medio de acusaciones cruzadas entre productores, frigoríficos y supermercadistas.

Proyecto de ley para limitar exclusividad en eventos públicos

Samaniego también adelantó la presentación de un proyecto de ley con el objetivo de regular la exclusividad del sector privado en eventos de asistencia masiva organizados o habilitados por el Estado.

Además, comentó que a los miembros del staff de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 se les estaría exigiendo habilitar una cuenta bancaria en dicha entidad financiera para poder percibir sus remuneraciones.

“No puede una empresa monopolizar todo lo relacionado con los pagos y el sistema bancario, cuando existe una ley vigente que garantiza el libre mercado. Todo es Ueno, todo está auspiciado por Ueno”, enfatizó.

Lea más: Cercanos a Peña usarían firma de software para las máquinas de votos

Niega acusaciones contra Abdo

Por otra parte, la senadora calificó de “absolutamente mentira” una publicación difundida por un medio argentino que vincula al expresidente Mario Abdo Benítez con la supuesta creación de cuentas offshore en África.

Afirmó que el objetivo de dicha información sería desacreditar políticamente al exmandatario y a su equipo con miras a las elecciones municipales de 2026.