Tratan de “mboriahu paquete” a Rocío Abed tras su discurso del cheesecake

El diputado Roberto González indicó que la cartista Rocío Abed vive en una realidad paralela, que utiliza datos falsos y discursos engañosos para hacer creer que la situación económica mejoró durante la gestión de Santiago Peña. Dijo que esa percepción se debería a que por “arte de magia o un golpe de corrupción acumuló riqueza”.

“Esos eventos, como asistir a un festival del café son elementos de medición de temperatura de la situación económica del país de los que han perdido la autenticidad de dejar de pertenecer a su clase social de origen y que, por arte de magia o golpe de corrupción, creen que ha dejado de pertenecer a una clase·, sostuvo el diputado colorado.

El parlamentario indicó que Rocío Abed, gracias a los beneficios que goza en el actual gobierno dejó de ser pobre y debido a eso cambió su percepción de la realidad.

“Para esas personas que yo le digo rico pyahu (nuevo rico), mboriahu paquete (pobre disfrazado), rico fifi (presumido). Para estas personas estamos en un país divino y que somos fácil de convencer con las estupideces más sonoras y las afirmaciones más terroríficas, de los ejemplos más grotescos a causa de la presunta falta de yodo en nuestro organismo", dijo Roberto González.

Agregó que su elemento de medición de la pobreza es muy diferente a la de Rocío Abed, pues él analiza cómo vive la gente de a pie, si hay medicamentos en los hospitales y circulante en las calles.

“Yo no soy de aquellos que cree porque algunos pocos comen cheesecake hay circulante, sino que mi elemento de medición está dado de cómo vive nuestra gente de a pie, él que no gana sueldo mínimo, si hay medicamentos en los hospitales, el precio de los productos de primera necesidad”, sostuvo el parlamentario.

Agregó que, antes que cheesecake, la gente, si tiene suerte un domingo, come como postre Kaguyjy (masamorra), Kosereva (mermelada), Andai kamby (dulce de calabaza) y ka’iladrillo (dulce de maní).

Indicó que su colega cartista solo trata de desmeritar las denuncias que realizan los parlamentarios de la oposición o los colorados disidentes indicándoles que “perdieron la mamadera” o el poder.

“Nos trató de amargados o, porque perdimos la mamadera, criticamos, pero no dan datos relevantes para refutar nuestros dichos. En mi caso, no me pongo en ninguno de esos sayos, no soy resentido porque soy alguien que se rige por sus convicciones. No he sido privilegiado, nunca he manoteado nada del presupuesto nacional, nunca he hecho negocio con el Estado paraguayo. No vendí ni vela, ni dulce de maní al Estado y si alguien tiene noticia de algún negocio, que denuncie”, sostuvo.

No me van a callar

Por su lado, la cartista Rocío Abed volvió a tratar de amargados y resentidos a los que critican al oficialismo. Agregó que no la van a callar y que seguirá contando lo que para ella son los logros del gobierno de Santiago Peña, de quien dijo “no vino para administrar realidades, sino para cambiar realidades”.

“Muy a pesar de los resentidos, de los amargados y de los que hayan perdido los privilegios seguiré contando los logros que tiene el gobierno. Hay un crecimiento económico, de que el consumo ha subido, la ganadería ha subido eso nadie puede negar. Se debe hacer ajuste porque el poder adquisitivo ha bajado. Se habla de que la macro economía mejoró, que a la larga favorece a la microeconomía”, afirmó convencida Rocío Abed.