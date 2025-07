Diputada pide a Peña no destruir lo que está bien, en referencia a la Senatur

La diputada Rocío Vallejo publicó en sus redes sociales un comunicado en el que se refiere a la absorción de la Senatur por parte del Ministerio de Industria y Comercio.

“¿Santi Peña responde a intereses corporativos? ¿Hay algún banco detrás de este proyecto? No lo sé, no me consta, solo sé que no se puede ningunear a quienes convierten el turismo interno en una senda para el desarrollo", escribió la legisladora junto al comunicado que tituló: ¡No golpees al turismo, Santiago Peña!

“El turismo en Paraguay ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años y es el resultado del esfuerzo recíproco entre los sectores público y privado”, señala el escrito.

Luego señala que la “industria sin chimenea no puede quedar invisible o debilitada por un capricho circunstancial del gobierno”.

“Por favor, Santiago Peña, no destruyas lo que está bien y lo que debe ser potenciado desde su propio espacio, bajo su propia dinámica. Conservá Senatur, potenciá Senatur, en forma independiente”, concluye.

