Buscan elementos contundentes para presentar pedido de pérdida de investidura de Noelia Cabrera

La oposición prepara el libelo contra la senadora Noelia Cabrera, acusada por tráfico de influencias, por la contratación de sus sobrinos en la Cámara, quienes estaban planilleando con altos salarios.

La senadora Celeste Amarilla adelantó que primero buscarán todas las pruebas fehacientes para demostrar que se cometió tráfico de influencias y luego presentarán el pedido de pérdida de investidura.

“No hay tanto apuro. Lo que queremos hacer es algo consistente con todas las pruebas. Este fin de semana, el abogado que trabaja conmigo comenzó a darle forma y hoy vamos a pedir a Recursos Humanos el legajo de los funcionarios, cuántos funcionarios hay en su oficina y vamos a ver si nos quieren dar toda esa información”, expresó Celeste Amarilla.

Otro caso que salpica a la senadora es el de su hermano, José Gaspar Cabrera Petters, quien se hizo pasar por una persona de bajos recursos para obtener una beca del programa Becal y estudiar en Alemania, a pesar de ganar G. 17 millones y trabajar en Itaipú.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: “Neposobrinos” de Noelia Cabrera presentaron renuncia en Senadores

“El hecho que vos metas un hermano tuyo a Itaipú, ¿es o no tráfico de influencia? Porque si no hubiera sido hermano de la senadora, no hubiera entrado a Itaipú. Todo es causal, porque es uso indebido de influencia”, remarcó la senadora Amarilla.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por el reglamento aprobado

Por otra parte, la senadora por el Partido Liberal comentó que para la pérdida de investidura pedirán que se basen en el reglamento aprobado para la destitución, que son 30 votos, y no solo la mayoría simple.

“Nosotros vamos a pedir que se use el reglamento que no se derogó. El reglamento que no usaron con Katia, es un reglamento vigente. Son 30 votos, qué capaz se complique conseguirlos”.

Ante la pregunta sobre que Honor Colorado está un poco como dividido en este tema, apuntó. “Hubo una primera orden como de soltarle la mano, pero eso se recompuso el fin de semana por la presencia de ella y Dionisio Amarilla en la calle España. Hay un sector que no quieren perdonarle, pero hay que ver si se animan a votar en contra”.

“Nosotros tenemos que dejar en evidencia lo que está pasando y dejar en evidencia como se comporta la oposición en estos casos”, finalizó.