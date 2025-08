Cartismo hace jaque a Celeste Amarilla y Éver Villalba para salvar a su aliada Noelia Cabrera

Ayer el líder de bancada cartista, Natalicio Chase, y su colega liberocartista Dionisio Amarilla adelantaron que hoy en la sesión ordinaria de la Cámara Alta, convocada para las 09:00, Noelia Cabrera hará su descargo sobre los neposobrinos que figuraban como funcionarios permanentes pero que aparentemente no iban a trabajar. Se trata de Iván (25 años) e Irene Giménez Cabrera (20 años), quienes cobraban G. 13.500.000 y G. 8.000.000 mensuales de la Cámara.

Según la investigación periodística de un medio colega, estos dos jóvenes –sobrinos de la senadora liberocartista– iban a trabajar a un estudio jurídico privado.

La estrategia cartista es aceptar la justificación de Cabrera y no aplicarle ninguna sanción. En caso de que los opositores presenten por escrito un pedido de pérdida de investidura, retrucarán con un supuesto caso de nepotismo que intentaría salpicar a los senadores liberales Celeste Amarilla y Éver Villalba.

Ayer se mediatizó un video que llamativamente movilizó a los cartistas, pero sobre todo a Dionisio Amarilla para apretar a los impulsores del pedido de sanción para Noelia Cabrera, que forma parte de su bancada junto con Édgar López y Hermelinda Alvarenga.

En el video en cuestión –similar al modus operandi utilizado para expulsar a la senadora Kattya González (ex-PEN)– se busca calificar como “planillero” a un “sobrino político lejano” de Celeste Amarilla. Se trata de Martín Cogliolo Boccia, funcionario a cargo del senador Éver Villalba, y se exponían posibles registros de Migraciones (supuestamente confidenciales por ley) sobre viajes (a Rusia, Brasil y Chile) del funcionario en fechas laborales.

“Si bien es un pariente casi lejano, porque es el hijo de la sobrina de mi esposo ya tuvimos problemas por esto, porque yo me negué”, dijo Amarilla, que le reclamó públicamente a Villalba por haber acogido al joven pese a su rechazo.

Adelantó que seguramente usarán esto para pedir una especie de “combo” y que se vayan todos o bien, que no se castigue a nadie. “Si usan, adivinen quién va a salir, se van a quedar Éver Villalba, Martín Cogliolo (Boccia), y la que voy a salir soy yo”, adelantó.

Remarcó que si es por ella, se mantiene en pedir la pérdida de investidura y pedirá que se le saque a Cogliolo. No obstante, informó que los cartistas le advirtieron que no tendría siquiera 11 votos para ingresar el pedido, pese a que en el “Bloque democrático” son 13.

“Yo me mantengo en el libelo acusatorio, yo no voy a retroceder por una mentira, ellos me pueden echar con la misma mentira que le echaron a Kattya (...). “Yo me voy a mantener, pero ya me adelantó el propio cartismo que no tengo las 11 firmas”, refirió.

Villalba por su parte dijo tener la documentación respaldatoria firmada por el anterior presidente del Congreso, el cartista Silvio “Beto” Ovelar, donde concedía “permiso con goce de sueldo” a Cogliolo Boccia, y que ahora se encontraba en Chile usufructuando su derecho de vacaciones. Posteriormente Expuso dos documentos de respaldo de fechas 26 de febrero y 26 de marzo de 2024.

“Yo ya sabía (que sacarían esto) y no me sorprende ni me asusta, porque sé cómo funciona la burocracia. No es un hecho que puedan imputarme”, señaló Villalba.

Ayer ya corría un “borrador” sin firma para la pérdida de investidura de Villalba y Celeste.

Dionisio plantea un “oparei”

El senador liberocartista Dionisio Amarilla amenazó a los impulsores del pedido de pérdida de investidura contra Noelia Cabrera, y habló de “respetar” la presunción de inocencia, la cual pisotearon en el caso Kattya González.

“Si existen más legisladores que tienen a funcionarios trabajando de manera remota, si es una práctica legalmente admitida, entonces ¿por qué recurrir irrespetando y sobre todas las cosas, violando el principio universal de inocencia, a latigazos que finalmente caerán por su propio peso?”, afirmó.