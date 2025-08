Yolanda Paredes denuncia coacción cartista a un órgano estatal y Yamy Nal se incrimina

La senadora por el partido Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, reaccionó vehementemente ante el hecho de que los oficialistas tengan acceso incluso a información confidencial (como es el registro de Migraciones) para luego recurrir a “mentiras” para intentar amedrentar a los opositores, haciendo alusión a la supuesta “denuncia anónima” contra los senadores opositores liberales Celeste Amarilla y Éver Villalba.

“Algunos senadores acá están rayando lo que dispone el Código Penal, artículo 286 ‘Coacción a órganos constitucionales’”, reclamó Paredes, señalando que todo el tiempo están con el “cháke” de echarlos si osan criticar al oficialismo o sus aliados.

La misma hizo alusión al citado artículo de la ley que castiga con 5 a 10 años de prisión a quienes: “mediante fuerza o amenaza de fuerza coaccionara a: (el Congreso) con el fin de que no ejerzan sus facultades o lo hagan en un sentido”.

“Eso lo que están haciendo, forzar a que nosotros senadores actuemos en un sentido determinado, el sentido que le conviene al oficialismo. Y no voy a actuar en ese sentido. Lo siento, no me voy a arrodillar y échenme. Les desafío a que me echen, inventen historias si no encuentran en mi legajo, pero no me van a sacar mi dignidad”, dijo en tono desafiante la senadora opositora.

Lo que motivó su intervención es que justo cuando se debía analizar una eventual sanción contra la senadora liberocartista Noelia Cabrera Petters por presuntamente avalar el planillerismo de sus “neposobrino” Iván e Irene Giménez Cabrera, se “filtraron” datos supuestamente protegidos.

Si bien dijo que los propios involucrados ya dieron explicaciones y que ella no es abogada de nadie, lo que le preocupa es que “personas ajenas, extrañas y oscuras tengan que acceder a los archivos” a los que los propios legisladores opositores no pueden, y con eso “hacer creer cosas que son falsas”.

“Ya no podemos hablar más acá porque si vamos a hablar (te amenazan con el) reglamento interno, pérdida de investidura, suspensión. A la p... ¿para qué cuernos venimos acá? (...) Yo no les debo a ustedes nada acá y paren de amenazar permanente de que nos van a echar. Échenme. Me tienen roto de bolas (sic)”, insistió.

Durante su intervención, la senadora cartista Norma Aquino, alias Yamy Nal, asumió la “denuncia” contra sus colegas Celeste Amarilla y Ever Villalba con relación al funcionario Martín Cogliolo, que incluyó información obtenida en violación al artículo 86 de la “Confidencialidad de la información migratoria” de la Ley N° 6984 de Migraciones.

“Voy a defenderles a colegas que son lanzadas como bala de cañón para sus estrellatos y puestas de show de bandidas, corruptas y coimeras. Y más voy a decir, porque siempre me he callado y me han ninguneado. Y hoy he demostrado a los 45 mi calibre, no de senadora, de abogada y justiciera porque les he demostrado a la ciudadanía en los posteos y todo. ¿Ustedes cómo creen que están las pruebas del sobrino lejano (Cogliolo) y compañía?”, dijo.

También dijo haber sido en su momento “carnada de cañón” (sic) al publicarse el caso de su “nepohijo” y presunto planillero, Giovanni Divitto.