Debatirán precio de la carne en Audiencia Pública y comisión convoca a ministra de Salud por irregularidades en el INCAN

La senadora Lilian Samaniego (ANR, independiente) impulsó un pedido de informe, aprobado por el pleno, a la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) y a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) , sobre las subas en el precio de la carne.

“Las instituciones tienen que actuar con celeridad. No podemos esperar la crisis para reaccionar. Es el alimento básico del ciudadano”, declaró.

Samaniego explicó que en sus recorridos por el país, familias denunciaron que deben buscar ingresos extra para cubrir el alimento diario. También pidió convocar a los gremios de ganaderos, que aseguraron no ser quienes fijan los precios.

La Contraloría General reveló pérdidas millonarias en medicamentos oncológicos del INCAN. Por esto, Samaniego pidió la comparecencia de la ministra de Salud, María Teresa Barán.

La senadora también informó que mantiene contacto con el hospital brasileño A.C. Camargo, referente en oncología, y lamentó que Paraguay sea el único país de Latinoamérica sin un convenio con esa institución.

“El martes espero lograr una propuesta de trabajo para que este hospital nos ayude a encontrar una solución al problema del INCAN”, afirmó.

Sobre el proyecto de reforma del transporte público

En cuanto al proyecto de ley de reforma del transporte público, Samaniego cuestionó que el documento presentado por el Poder Ejecutivo sea “más un plan de negocios que una propuesta para mejorar el servicio público”.

En la audiencia pública del martes —a la que fueron invitados dueños de colectivos, gremios y usuarios— se discutirán puntos como la cobertura de 24 horas, el costo del pasaje, la reducción de 37 empresas a 7, y la metodología para la fusión y asignación de recorridos.

La legisladora también señaló que los buses eléctricos donados por Taiwán no se están utilizando porque su batería tiene una autonomía de solo 90 kilómetros. “Hay que ocuparse de lo que la gente espera y dar respuestas oportunas”, subrayó la parlamentaria colorada.